Paranaense capitanea un barco de pesca marítimo: Detalló cómo se saca el calamar

El paranaense Darío Romero, es capitán de barco que pesca únicamente calamar. Espera que del 20 de diciembre al 2 de enero será el llamado para zarpar desde Mar del Plata y empezar "la zafra", según contó al programadePrecisó que "los viajes duran entre 20 y 25 días. Luego se descarga en el puerto, donde se está un día y luego se vuelve a salir". La campaña dura entre 5 y 6 meses.Hace 33 años que se dedica a esto. "En su momento fue una salida laboral. Me fue capacitando, peleándola desde abajo hasta el grado máximo que tengo ahora. Tenés que ir a una escuela nacional de pesca", acotó.Sobre la vida en el barco, expresó que "somos 30 tripulantes. El trabajo es muy duro, porque no tenemos horario. El pescado manda. Hay cuatro oficiales, un cocinero y el resto del personal que va a pescar".Romero lamentó que "nuestra pesca viene en un declive muy mal. Los barcos que están pescando en las 200 millas, es decir a 370 kilómetros de la costa, lo hacen ilegalmente. Hemos dado parte a la Armada de barcos que están en aguas nuestras, pero qué pueden hacer con los pocos recursos e insumos que tienen", interrogó."Los barcos que pescan a 201 millas hacen todo un cordón y no dejan pasar el calamar hacia el mar argentino. Ellos pescan todo el año", expresó. Y explicó cómo operan. "En las 200 millas hay un buque madre. Cuando el pesquero llena, se pone junto al mismo, le pasa toda la mercadería y se provee de víveres, para volver a pescar. Así están todo el año"."Ellos ponen piloto automático, navegando hacia un sector. Toda la tripulación va abajo y hace caso omiso. No hay forma de pararlos. En su mayoría son todos orientales".Romero manifestó que trabaja para una firma china. "Los países asiáticos colocan una empresa en países como Argentina para poder llevarse el producto. El consumo del pescado en Argentina es casi nulo".Particularmente, sobre el calamar aclaró: "Nace, crece, se reproduce y muere en un año. Si no lo sacás se muere".Además, opinó que en nuestro país "hay desidia, porque no se sabe el recurso que tenemos. Hay que pescar lo que podemos elaborar. Para qué voy a tirar el pescado muerto al mar."Relató que en esos cinco meses que pasa en el mar, pesca "un promedio de cincuenta toneladas diarias cuando empieza la campaña. Después empieza a bajar. Este año la captura total de la campaña con el barco a su cargo fue de 2.200 toneladas"."Los barcos ilegales pasan la línea de 200 millas, pescan de noche y luego vuelven a salir de la zona de exclusión", denunció."El calamar se pesca de noche y no con redes, sino con una especie de robadores que se tiran al mar con máquinas automatizadas. El calamar se agarra de las potas porque es curioso y voraz. El circuito de luces lo atrae", contó Romero.