Caso Broggi: Exigieron que el condenado por abusos sea encarcelado

La Cámara de Casación Penal comenzará revisar este martes la condena a 14 años de prisión que le aplicó, un año atrás, el Tribunal de Juicio y Apelaciones de Gualeguaychú al exdirector de Cultura de la Municipalidad de Urdinarrain,, al encontrarlo culpable deDespués de la condena Broggi no fue a la cárcel sino quehasta que la condena quede firme.Fue por eso que un grupo de integrantes de lapara visibilizar, prevenir y erradicar el abuso sexual infantil, se manifestaron frente a los Tribunales de Paraná, con pancartas y carteles en los que exigían"Esperamos terminar con todo esto de una vez por todas. Uno tiene paciencia pero también está preocupado porque, caminando por todos lados, y sabemos que los perversos siguen abusando, y", advirtió ante, María Emilia Galván, mamá de una de las víctimas del condenado e integrante de la ONG.Para la mujer, el que Broggi no haya ido a la cárcel tras ser condenado,Respecto a cómo se conocieron los hechos, la mujer rememoró: "Fue en 2013 tras una investigación de la revista Análisis, el procurador inició la causa contra Javier Broggi y recién logramos el juicio en 2014, el cual fue cancelado y se reinició en 2015. En ese momento le dieron 14 años de prisión pero no le dictaron preventiva y como apelaron, todavía esperamos que la justicia sea justa".Broggi fue responsable del área de Cultura y Turismo de la Municipalidad de Urdinarrain hasta mayo de 2008, cuando se vio forzado a renunciar tras conocerse los hechos puertas adentro de la comuna y que generó un escándalo en esa comunidad. Se lo acusa de haber abusado por lo menos cerca de 40 niños de entre 5 y 13 años durante 1988 y 1995, aunque la cifra podría ser mayor. No obstante, fueron solamente cuatro las víctimas que declararon en la Justicia y la Fiscalía tomó los casos de dos de ellos.De acuerdo a lo que comentó Galván, el ex funcionario municipal de Urdinarrain "es una persona muy culta, que dibuja y escribe bien, saca hermosa fotos, filma bien y con algo de eso, siempre conquistaba a algún niño"."A mi hijo le enseñaba todo lo que era la computación, en su bagaje tenía todo lo que a un niño le puede interesar", indicó la mujer respecto a cómo iniciaron los abusos.Sobre las víctimas, Galván refirió: "El primer paso que dieron cuando tenían 28 años, hoy tienen 36, fue poder ir a Urdinarrarin a decir cuál era el accionar de Broggi para cuidar al resto de los niños porque sabían que él seguía haciéndolo.