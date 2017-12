Maltrato animal: Acusado de matar al perro "Chocolate" será enjuiciado

El juicio por la muerte del cachorro Chocolate se realizaría en una audiencia oral y pública, y sería la primera causa de maltrato animal en el país que llega a esta instancia. Hasta el momento, a los acusados por esos delitos se les otorgaba una probation que no variaba entre tareas comunitarias o donaciones a instituciones.



Pese a que aún no hay fecha para su realización, todo indica que se concretaría en los primeros meses del próximo año.



La defensa de Germán Gómez, el único acusado de despellejar vivo al cachorro bautizado Chocolate, por el color de su pelaje, no presentó el pedido de suspensión del juicio a prueba, por lo tanto la causa se encamina a una audiencia en la que se deberán presentar los testimonios y pruebas en un debate oral y público, algo muy poco frecuente en los casos de maltrato animal.



Según publicó el medio cordobés El Periódico, la información fue confirmada por la abogada Gretel Monserrat, que patrocina a la Fundación Bio Animalis, la cual interviene como parte querellante en la causa.



"Todas las causas de maltrato animal que conozco se han resuelto por una probation. No conozco otro caso en el país que una causa así llegue a debate oral y público. La ley establece penas muy bajas y los abogados animalistas nunca hemos podido sortear la probation", explicó Monserrat.



"He llegado en causas a tener fecha y hora de audiencia, pero siempre presentaban una suspensión del juicio a prueba y entonces no se hacía. Ahora, ya concluyó la etapa probatoria y por lo tanto ya no pueden ofrecerla. La otra posibilidad es que pidan el juicio abreviado", agregó Monserrat.



La elevación de la causa a juicio había sido pedida en agosto pasado por el fiscal Oscar Gieco, que de esa manera cerró la etapa de instrucción del caso. En ese contexto, la defensa del imputado, a cargo del letrado Sergio Corón Montiel, presentó un recurso de oposición para evitar el juicio por ser considerado "improcedente" por la jueza de control. Tras otras presentaciones, finalmente se confirmó la elevación a juicio.