26 días sin rastros del submarino: "Investigamos un nuevo punto a 700 metros"

Se cumplen 26 días de la pérdida de contacto del submarino de la Armada, descartaron otro indicio hallado a 1.000 metros. Seis buques trabajan en la zona de rastrillaje.Cuando se cumplen 26 días sin rastros del submarino ARA San Juan y luego de descartar un indicio a 1.000 metros de la zona de búsqueda, la Armada Argentina informó hoy que investigan un nuevo punto detectado a 700 metros. "La meteorología no es óptima, pero no dejamos de buscar", afirmó Enrique Balbi en conferencia de prensa este mediodía.Con imágenes de soporte, el vocero de la Armada Argentina detalló que el buque estadounidense Atlantis investiga el punto detectado. Reiteró, además, que no hay indicios de un ataque externo pero sí de una falla"."No dejamos de buscar, no tenemos fecha tope de fin de búsqueda. No puede estar más allá de esta superficie circular de 4.000 kilómetros cuadrados, no vamos a buscar más allá de los mil metros en función de los indicios", indicó el vocero de la Armada.La jueza federal de Caleta Oliva Marta Yáñez, en tanto, aseguró hoy que la investigación sobre lo que ocurrió con el ARA San Juan se encuentra en un "incipiente" estado de instrucción y señaló que si bien la carátula actual de la causa es "averiguación de ilícito", la pesquisa avanza sin atarse "a ninguna figura penal".Por otro lado, la magistrada dijo estar tomando medidas "teniendo en cuenta que el submarino no sea ubicado" o, en caso de ser localizado, que "no pueda ser sacado", y en cuanto a eventuales responsabilidades penales, señaló que "hay que ser prolija para determinar si hubo alguna responsabilidad" en el seno de la Armada."El organigrama de la Armada es amplio, hay muchas áreas y hay que ser prolija para determinar si hubo alguna responsabilidad", sostuvo la jueza de Caleta Olivia en declaraciones formuladas esta mañana a Radio La Red.Allí, además, planteó que el contenido de los sumarios abiertos por el Ministerio de Defensa para determinar responsabilidades dentro de la Armada en torno a lo sucedido con el submarino, del que se perdió contacto el 15 de noviembre pasado, deberá "ser parte de la causa".