"Me temblaba todo", dijo el trabajador rural que filmó el tornado desde adentro

Darío Serrano, el productor que junto a su hijo Facundo, filmó el pasado viernes un tornado en un campo cerca de Tandil, en diálogo con Cadena 3 señaló que "nunca vio algo similar"."La nube, de 10 kilómetros de diámetro por 200 metros de ancho, bajó a gran velocidad: son cuatro o cinco segundos. He visto todo tipo de tormentas, pero la capacidad destructiva que tenía esto, no lo vi nunca, ni cerca", aseguró.El fenómeno se registró el viernes pasado a las 18,10 en un campo ubicado entre las localidades Estación Fulton y Napaleofú.Según Darío, el meteoro ocasionó graves daños a domicilios rurales de la zona. "A unos cuatro o cinco kilómetros destrozó todo. No dejó nada sano", sostuvo.Indicó, en ese sentido, que de haber ocurrido un fenómeno de estas características en su pueblo, hubiera sido "una masacre"."Me sentía contento que me hubiera pasado a mí en el campo y no en mi casa. Yo vivo en Napaleofú. Si pasaba allí, era una masacre. Era como ver esos videos Estados Unidos en los que los tornados arrasan con todo", explicó.Y agregó: "Me daba un poco de vergüenza publicar el video en las redes porque me temblaba todo al momento del tornado".