La nieta recuperada Nº 126 conoció a su abuela entrerriana que tiene 86 años

Parecida a su padre entrerriano

El diálogo con su nieta

Las coincidencias

Su búsqueda

Adriana, la nieta restituida número 126, hija de Edgardo Garnier y Violeta Ortolani, se reencontró finalmente con su abuela paterna en Concepción del Uruguay. "Estoy visitando a mi abuela, estoy como loca. Todavía no caigo que estoy viviendo esto. Tiene 86 años y es una divina, es una persona hermosa", aseguró durante una entrevista con radio Splendid.La nieta restituida número 126, hija del uruguayense Edgardo Garnier y Violeta Ortolani, relató que entre las coincidencias halladas entre ella y su familia sanguínea, encontró que tenía rasgos de su madre y de su padre y también de su única abuela viva, a quien conoció ayer al visitarla en la ciudad de Concepción del Uruguay."Me parezco a los dos, pero más a mi papá por la cara alargada y delgada, con orejas grandes, pero también a mi mamá por los ojos negros y las cejas pobladas", relató Adriana, la última nieta recuperada en declaraciones a radio Splendid.Desde que el pasado miércoles conoció su verdadera identidad, la joven abogada admite que aún no puede "caer en la realidad" y que tras conocer a su abuela Blanca, padre de Edgardo Garnier, fue sorprendida por ser "una persona hermosa por dentro y por fuera que irradia muchísima luz".Días atrás, Adriana, la nieta recuperada número 126, tuvo la oportunidad de entablar un emotivo diálogo por teléfono con su abuela a través de la emisora Radio Con Vos, Blanca Díaz de Garnier, desde Concepción del Uruguay, escuchó a su nieta y le respondió: "Realmente es algo impensado; me llegó de pronto, estoy todavía soñando. Cuando veía de otras personas que tenían esa felicidad, siempre pensé. y llegó el momento felizmente"."Me pareció un sueño cuando la señora Estela me llamó ayer a la tarde ", recordó la mujer de 86 años tras conocer la noticia de que le había tocado a ella.La joven, abogada de profesión, admite que todavía no puede "caer en la realidad" y que tras conocer a su abuela Blanca, padre de Edgardo Garnier, fue sorprendida por ser "una persona hermosa por dentro y por fuera que irradia muchísima luz".Adriana se sorprendió también con algunas coincidencias inesperadas como que su padre biológico era hincha de Independiente, equipo por el que ella también simpatiza. Recordó que por influencia de su padre de crianza se había vuelto seguidora de Huracán pero luego de una pelea abandonó esa preferencia para inclinarse por Independiente."MI padre era fanático de Independiente y mi mamá de crianza me había regalado un osito con las iniciales C.A.I. (Club Atlético Independiente) que yo guardé y ahora se lo traje a mi abuela", comentó.Adriana recordó también que "después de la muerte de mis padres de crianza busqué y me hice los estudios genéticos que en principio dieron negativo y a partir de ahí tenía muchas preguntas sin responder, porque si no era hija de desaparecidos, después de 40 años, era difícil empezar la búsqueda por otro lado", aseguró.A pesar de que sus tías y primas de crianza le dieron contención, al morir el matrimonio que la crió, Adriana reconoció sentirse "muy sola, muy perdida porque no tenia una referencia" y con una vida girando en torno al trabajo, el gimnaso y el paseo de su perro."Lo que me pasó es una inyección de felicidad tremenda, como un plus" aseguró y alentó a quienes se encuentran en situación similar "le pongan garra porque se puede salir adelante". Fuente: (La Calle - Página12)