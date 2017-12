La pequeña de 11 años se hizo conocida luego de que su madre denunciara que la Iglesia no le había permitido tomar el sacramento, pese a que la niña había asistido dos años a catecismo en la escuela Rufino Ortega de la localidad mendocina de Malargüe y tres meses a una catequista particular.

Al parecer el sacerdote Luis Sanjurjo de la parroquia Nuestra Señora del Rosario, había considerado que la niña no estaba en condiciones para hacerlo.



Finalmente y después de muchos días de polémica, la parroquia reconoció que la niña tenía que ser parte de ese acto junto a sus compañeritos, y pudo tomar la primera comunión.



Acompañada de su familia y con una sonrisa que impregnó de amor la foto, María Fernanda cumplió su sueño.



Los Andes.