El trabajo de dos entrerrianas en Angola, "tierra de misión"

La primera impresión fue dura. Cacuaco es un pueblo muy humilde, con montañas de basura en las calles porque el municipio no dispone de fondos para retirarla, falta el agua, hay mucha pobreza y predominan las mujeres solas a cargo de varios hijos. "Tienen de diez a doce hijos y en el camino se le mueren tres o cuatro. No hay mujer a la que no se le hayan muerto hijos", contó Sonia Loizaga en el programa radial)."A las pésimas condiciones sanitarias hay que sumar que mucha gente no tiene documento; es decir, nace y muere sin ser anotada porque no disponen de dinero para hacerlo", aseveró.En el mismo sentido afirmó: ". Si necesitaban un médico tenían que ir a la capital, a Luanda, que está a 15 kilómetros y no tenían los medios para trasladarse".En tierra africana, Sonia se alojó en una casa para voluntarios. Allí está también la Escuela Don Bosco y la casa de las Hermanas Salesianas Hijas de María Auxiliadora. "Cuando llegamos ellas nos dijeron que salgamos a la calle a conocer la comunidad y ver qué se nos ocurría para ayudar. Salimos, charlamos con la gente y organizamos charlas sobre la basura con la que deben convivir a diario. Les enseñamos cuidados básicos como lavarse las manos o hervir el agua (cosa que no hacían)", explicó."Al agua la sacan del río. En el barrio tenían una especie de cisterna donde cada uno iba con sus palanganas, la metían para cargarla y las mujeres se la ponían arriba de la cabeza para llevarla a su casa. Con esa agua se bañaban, tomaban, cocinaban, lavaban la ropa, todo", detalló.En Canguaco las mujeres se dedicaban "a la reventa de cosas" y los hombres a la pesca.En esta zona de África "la clase alta está bien dividida de la clase pobre. En Luanda, la capital de Angola, hay shoppings, casas lindas y a la cuadra pobreza total".La desnutrición también es preocupante. "No pasan tanto hambre porque preparan una comida típica a base de harina de mandioca ?como nuestro pirón-. Desayunan, almuerzan y cenan eso. También comen algunos animales de caza o un rehogado con hoja de mandioca. Pero eso no alcanza para cubrir sus necesidades".

La causa de muerte más frecuente es la desnutrición

"Enferman y el cuerpo no resiste y lo más triste es que no saben de qué mueren porque ni siquiera llegan al centro de salud (se quedan con la pastillita que le dio el vecino)". Luego de siete meses, Sonia dejó Cacuaco y se trasladó a Aldea Calulo, una comunidad rural donde la gente vive de la siembra de porotos, maíz y mandioca. Sus casas son de barro con techo de paja.Sonia destaca la alegría del pueblo africano: "Las misas son muy alegres, ellos son muy alegres y eso te moviliza mucho porque nosotros nos quejamos tanto y ellos con tantas carencias tienen una actitud tan diferente".Fuente: Realidad Regional.