Tres entrerrianos pedalearon hasta Luján para pedir por los submarinistas

Javier Cabrera, Alejandro Ferreyra y Néstor Cardozo, son tres concordienses que llegaron a Luján para agradecerle a la virgen y este año en particular portaron un cartel que le da "fuerzas a los familiares de los 44 héroes" que viajaban en el submarino Ara San Juan.Sus familiares y amigos están orgullosos por la travesía que realizaron en sus bicicletas, sorteando diferentes obstáculos luego de partir desde Concordia el miércoles por la mañana, pasando por el puente Zárate Brazo Largo y arribando este viernes a la basílica.Este año largaron el viaje mostrando un cartel que busca darles fuerzas a los familiares de los submarinistas.La travesía inició en el ´99 cuando el hijo de Cabrera tuvo problemas de salud, a pocos días de nacido. "Fue ahí que prometí ir a Luján en bicicleta, se lo comenté a un amigo (por Ferreyra) que me dijo que me acompañaba... Y así arrancó esta travesía, por medio de una promesa", contó."En el ´99 fue la primera vez y demandamos 44 horas. En el 2001 lo volvimos a hacer porque prometimos que íbamos a volver pero tuvimos un accidente en Colón y tuvimos que volver, así que no pudimos cumplir la promesa", agregó.Pasaron los años y en 2014, estos dos amigos volvieron a organizarse para cumplir aquella promesa inconclusa. "Fuimos para agradecer por las cosas buenas de la vida, la salud", argumentó."En 2016 volvimos a ir a agradecer, porque había nacido mi primera nieta, y por la salud de todos mis familiares", rememoró el ciclista. En aquella oportunidad, fueron seis los partícipes de la travesía.