Fabio tiene 18 años. El 2 de diciembre un grupo de jóvenes lo molió a golpes porque tenía tonada chilena. Sólo le pegaron en la cara. Se la desfiguraron. Fabio está internado en el hospital Central de Mendoza con traumatismo facial y fractura de mandibula bilateral. Deberá enfrentar una larga recuperación que incluye una placa para sostener su mandíbula y el implante de varias piezas dentales."Me llena de rabia y de impotencia el hecho de tener que agradecer que no lo mataron" expresó en Facebook."No quiero agradecer. No tendría que agradecer. No fue un accidente, no fue un azar del destino. Fueron las manos y los pies de un grupo de jóvenes lleno de maldad. No fue un momento de ofuscación ocasionado por una discusión", sostuvo en su relato.