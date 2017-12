Bebé cayó a una pileta y debió ser derivado de urgencia de Gualeguaychú a Paraná

Timoteo cumplió el año de vida hace pocos días. Es el más chiquito de tres hermanos y este viernes, junto a sus papás, se encontraba en una vivienda de Pueblo Belgrano donde el matrimonio realiza tareas de mantenimiento. Su mamá Palmira le dio una galletita y el bebé siguió jugando en el pasto, mientras sus padres terminaban de cortar el mismo. Al cabo de pocos minutos, la mamá no lo vió y ahí se dio cuenta de lo peor.



Timoteo, atraído por el agua, se acercó a mirar y cayó. "Cuando Daniel, su papá, lo sacó, balbuceaba pero no estaba bien" contó Palmira a Radio Máxima. Llamaron a la policía, mientras tanto, ellos, como podían, trataban de hacer la Recuperación Cardio-Respiratoria.



En minutos llegó la policía de Comisaría Quinta y mientras el Oficial Ayudante, Neri Leonel Frías hacía RCP, el Cabo 1°, Lucas Chesini, conducía rápidamente el patrullero hacia el hospital.



"Esperar la ambulancia era imposible, salimos a los bocinazos porque no andaba la sirena y escoltados por otros policías, llegamos creo que en cinco minutos. Todo fue tan rápido, pero gracias a Dios y a la reanimación que le iban haciendo en el patrullero mientras yo lo contenía, el nene siguió reaccionando. Nos trasladaron enseguida al Hospital San Roque de Paraná. Acá me dijeron que está estable y ni siquiera ha necesitado ingresar a Terapia", siguió contando la mamá del pequeño.



El lamentable episodio ocurrió a las 13 hs aproximadamente en una vivienda de calle San Salvador de Pueblo Belgrano. A las 15 hs el bebé fue trasladado a Paraná por el servicio de emergencias del Hospital Centenario.



Palmira y Daniel, un matrimonio de Gualeguaychú, que trabaja para dar lo mejor a sus tres hijos, agradeció enormemente el rápido accionar de la policía y también del hospital, que permitió que Timoteo se esté recuperando favorablemente. (Radio Máxima)