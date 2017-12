"La vida fue tan injusta, mi amor", la carta de la esposa de un tripulante

Desde chico Sergio Cuellar sentía un amor distinto por la bandera celeste y blanca. Decía que quería defender a la Patria y por eso cuanto tenía 19 años ingresó a las Fuerzas Armadas. Es salteño, nació en el pueblo de Salvador Mazza.



Sergio Cuellar es uno de los tripulantes del ARA San Juan y su esposa le escribió una emotiva carta para recordarlo y homenajearlo.



Del ARA San Juan no se sabe nada. Pero sí se conocen las historias de los submarinistas.



Porque ese buque estaba lleno de vida. Por eso María Laura Alancay le escribió unas palabras a Sergio, el hombre de su vida y el padre de su hijo Bruno.



Una familia que cambió para siempre, una espera que se hace eterna, una última palabra antes del adiós, un recuerdo, una frase para la eternidad, un abrazo al mar y una lágrima que se derrama. Esta es la carta a la que accedió Clarín:



Sé que esta vida no va ser la misma.

Duele y mucho pensar que no volverás mi negrito.

Acá te espero todos los días con ese "vuelvo negrita".

La vida fue tan injusta mi amor. Que te arrebató de nuestras vidas.

Solo me queda mirar el pasado y recordarte con esas lindas locuras que vivimos.

"En esos tus dulces ojos, quisiera mirarme por siempre amor? mi gran amor?"; porque así empezó todo, mi negro, con tu mensaje.

Cuantas cosas negrito, cuantas cosas por recordar, solo los que nos conocen saben de ese amor.

Sé que vas a ser nuestro ángel, el más lindo con esa hermosa sonrisa.

Sé que esa foto y esas palabras llegaron en ese mar tan grande.

Me dejaste lo más lindo, Brunito. Hoy no va a entender por qué te fuiste tan rápido, pero todos los días voy a recordarle los hermosos momentos que vivieron. Orgullosa del papito que tiene.

Voy a extrañar ese "lauraa vení acostate". Te voy a extrañar.

Como solías decir, estoy de guardián de la bahía.

Que tengas buena navega mi amor junto a los 43 Hombres de Acero!!!

Estoy acá, pero mi corazón está allá, con vos.

Como un día me dijiste, lo mejor de nuestra piel es que no nos deja huir? hasta pronto negrito, ya nos volveremos a amar.

Besos, abrazos al mar y alguna lagrimita negrito.

Quien te amó, te ama y te amarán por siempre. Hasta el infinito y más allá.

Brunito, Pirata y tu loly. (María Laura Alancay) Viernes, 8 de diciembre 2017.

Hoy 8 de diciembre, hace un mes que supe lo último de vos. Con tu mensaje, ya falta menos? te amo. Besos y mimos! Y las caritas que mandaste para Brunito.