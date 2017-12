Hoy es el penúltimo feriado del año: El que queda en 2017 y todos los de 2018

El 8 de diciembre de 2017 se conmemora el feriado nacional de la Inmaculada Concepción de la Virgen María, una fecha netamente católica. Este es el penúltimo que se queda al año, dado que el siguiente y último será Navidad.



El origen del feriado nacional es la contemplación de la Iglesia Católica de María como Madre de Cristo. La declaración oficial fue realizada en 1854 por el Papa Pío IX por la bula Ineffabilis Deus, después de recibir peticiones de diversas universidades católicas de todo el mundo.



Para este año sólo queda el lunes 25 de noviembre. En tanto, para 2018, el decreto 923/2017 estableció el cronograma definitivo con "días no laborables con fines turísticos", que serán el 30 de abril, 24 de diciembre y 31 de diciembre de 2018.



En 2018 quedaron establecidos los siguientes feriados nacionales:



Enero



1. Año nuevo.



Febrero



12 y 13. Carnaval.



Marzo



24. Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia.



30. Viernes Santo.



Abril



2. Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas.



30. Día no laboral con fines turísticos.



Mayo



1. Día del trabajador.



25. Día de la Revolución de Mayo.



Junio



17. Día Paso a la Inmortalidad del General Martín Miguel de Güemes.



20. Día Paso a la Inmortalidad del General Manuel Belgrano.



Julio



9. Día de la Independencia.



Agosto



20. Paso a la Inmortalidad del Gral. José de San Martín (17/8).



Octubre



15. Día del Respeto a la Diversidad Cultural (12/10).



Noviembre



19. Día de la Soberanía Nacional (20/11).



Diciembre



8. Inmaculada Concepción de María.



24. Día no laboral con fines turísticos.



25. Navidad.



31. Día no laboral con fines turísticos.

Fuente: Clarín.