Argentina es el segundo país de la región con mayor reciclaje de latas

Reducir el impacto negativo de la contaminación es posible gracias a las pequeñas pero múltiples acciones que una persona puede realizar en la cotidianidad. Andar en bicicleta, no tirar basura en el piso o el uso eficiente de energía son algunas de las tantas maneras que pueden implementarse a diario para reducir el impacto negativo del ser humano en el planeta Tierra. Y una de las más fundamentales es la clasificación de residuos para un correcto proceso de reciclaje.



En Argentina, la organización Ball Corporation, productor de latas de aluminio para bebidas, presentó los resultados de una investigación -realizada en conjunto con Euromonitor International, acerca del consumo y el reciclaje de latas en el año 2017 en el país. Esta información resulta fundamental para entender el impacto positivo que tienen las acciones promovidas por diferentes organizaciones en el medio ambiente, y cómo la mentalidad de las personas fue cambiando a lo largo de los años con respecto al reciclaje.



Según la investigación, en el país se consumen 9.023 millones de toneladas de aluminio al año y se recuperan alrededor de 7.138 millones de toneladas anuales. El 79% de las latas consumidas hoy en día se recicla y retorna al mercado.



Estos datos son esperanzadores y demuestran un interés notable de la sociedad para construir un mundo mejor y deshacer los efectos negativos que ha producido el ser humano en el planeta.



Andrés Agnello, gerente comercial de la organización que llevó adelante esta investigación, aseguró en diálogo con Infobae que "el objetivo principal de este estudio realizado desde marzo hasta septiembre del 2017 fue seguir creciendo en materia de sustentabilidad y apostar al que país siga creciendo ya que en todo el mundo la lata es el envase con mejores índices de reciclado", comenzó el profesional.



Sin embargo, el panorama es aún mejor en el futuro. De acuerdo a los resultados de este informe, se espera que dicho porcentaje ascienda al 90% de cara al 2021, es decir, que aumente en un 11% en menos de cinco años.



Como es de esperar, también se prevé un aumento de la producción de latas de aluminio. Se cree que habrá un incremento del 18% en el consumo de latas de bebida en Argentina para el año 2020, incluyendo cerveza, bebidas carbonatadas y energizantes.



Agnello también se refirió a la necesidad imperante que llevó a la organización a realizar este estudio: "Los datos de Argentina no estaban actualizados y fue así que decidimos emprender un nuevo estudio para entender en que lugar se ocupa el reciclado en el país".



Por otro lado, se estima que la recolección total de basura en la Ciudad de Buenos Aires aumente de 1.730.000 toneladas en 2015 a casi 2.015.000 en 2020. Éste es un dato muy importante, ya que cerca del 60% de las latas recicladas son recuperadas por CEAMSE, mientras que el 40% restante son recolectadas en los hogares.



Gracias a esta renovada mentalidad, Argentina hoy ocupa el segundo puesto dentro de los países de la región con mayor reciclaje de bebidas enlatadas, como confirmó el estudio, y además se registra un aumento de consumo que coincide con el comportamiento del consumidor y su preferencia hacia lo sustentable. "Las latas son los contenedores de alimentos y bebidas más reciclados del mundo y, por lo tanto, son los envases más sostenibles de la cadena de bebidas", enfatizó Agnello.



En esta línea, Agnello cree que "los consumidores están más formados en la línea de sustentabilidad; el interés está cada vez más volcado a elegir un producto, no tanto por la estética, sino que tiene un enfrentamiento con la responsabilidad ante al medio ambiente".