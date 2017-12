Sociedad

"No haremos duelo hasta que estén acá"

Martes 5 de Diciembre de 2017

Familiares de los tripulantes del submarino cruzaron a Aguad por sus dichos

"Con qué derecho dice que no están vivos si no hay nada; no encontraron nada, ni siquiera el submarino, es una total falta de respeto", aseveró la madre de uno de los tripulantes del ARA San Juan.