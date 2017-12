Submarino ARA San Juan: Inspeccionan un objeto a 940 metros de profundidad

"No hay mayores novedades". El jefe de Comunicación Institucional de la Armada Argentina, capitán Enrique Balbi, informó esta mañana en conferencia de prensa que "no hay mayores novedades" respecto de la búsqueda del submarino ARA San Juan, desaparecido desde el miércoles 15 de noviembre en aguas del Mar Argentino.Sin embargo, aseguró que "en estos momentos" está siendo "inspeccionado" un "objeto o alteración del fondo [marino]" que podría ser metálico o no y que fue detectado "hace unos días" por el buque Cabo de Hornos de la Armada de Chile."Las condiciones meteorológicas han mejorado. Esto permitió lo que ayer no se pudo realizar, la inspección del ARA Islas Malvinas, que tiene todo el equipamiento ruso el Panther Plus, que llega hasta los mil metros", sostuvo."En estos momentos se encuentra inspeccionando ese objeto o alteración de fondo, que puede ser metálico o no metálico, que detectó hace unos días el buque oceanográfico Cabo de Hornos de la Armada de Chile y que se encuentra a 940 metros", detalló.Esta tarde se sumará al área de búsqueda el buque ruso Yantar "con todo su equipamiento de inspección sub aqua y con sensores para hacer su propio barrido".Balbi, cara visible de la Armada desde la desaparición del ARA San Juan, que viajaba de Ushuaia a Mar del Plata cuando hizo su último contacto, el miércoles 15 a la mañana, informó que "siguen estando en zona [de búsqueda]seis buques: cinco de la Armada Argentina y uno de Chile".El buque ruso Yantar y el Angelescu se sumarán hoy y mañana al área de operaciones. "Junto con el Atlantis, que estaría arribando el viernes o sábado, depende de la meteorología, serían los nueve buques en el área de operaciones", sintetizó."No hay mayores novedades respecto la información, ayer no se pudo inspeccionar bien", concluyó el jefe del Departamento de Comunicación Institucional de la Armada.