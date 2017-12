Niño será enviado a residencia: "No hubo abandono", dicen desde el Copnaf

La responsable de las Residencias del Copnaf, Graciela Dalesio, justificó la medida que se adoptó con un niño discapacitado, el cual será enviado a una residencia. En declaraciones a, la funcionaria manifestó que "la medida tiene que ver con la imposibilidad de los papás de poder cuidar al chiquito. Este matrimonio que estaba colaborando con la familia en los cuidados, de acuerdo con al documental que tenemos, se presentó en Defensoría señalando que ya no podían hacerse cargo de los cuidados. Por ello se define enviarlo a una residencia para brindarle la atención que requiere".Asimismo, consideró que "la discapacidad no sería realmente el tema, sino que no hay un referente adulto que pueda cuidarlo".Además, aseguró que "no hubo abandono, sino una familia que no está en condiciones de hacerse cargo del mismo", a la vez que consideró que el hecho de que el chico haya estado tres años en esta situación deberá ser materia de investigación."No tenemos familia cuidadora. Los papás no están en condiciones de cuidarlo. Los referentes afectivos que era este matrimonio también dijo que no", insistió. Además, durante el programasugirió: "En el supuesto caso de que este matrimonio o algún referente tengan alguna otra propuesta, serán evaluadas por los profesionales a cargo en General Campos".Dalesio enfatizó que "no es el organismo el que decide que este matrimonio no puede cuidar más a este chiquito, sino al revés. Ellos se presentan y dicen de sus imposibilidades para seguir haciéndose cargo".Acerca de los dichos de Sandra Crespo, quien es la mamá cuidadora que lo acogió en su casa , consideró que "la señora puede estar movilizada afectivamente. Son cuestiones que se deben respetar y trabajarlas profesionalmente".Finalmente, Ariel Villanueva, responsable del área de Restitución de Derechos del organismo, indicó que están interviniendo en el caso las autoridades judiciales competentes.