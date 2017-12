El gesto de un futbolista entrerriano con un hincha desempleado

Foto 1/2 Foto 2/2

Marcelo Creado es un cordobés que estaba triste porque se había quedado sin trabajo. Este hincha de Talleres hizo la catarsis en la red social Twitter y no imaginó lo que iba a pasar. "Necesito que Leo Godoy venga y me diga 'Dale, vos podés'", puso.



Creado, describió cómo se sintió luego de haber vuelto a quedar desempleado. "Otra vez me quedé sin trabajo? Otra vez el famoso 'Estamos muy contentos con vos, pero no nos dan los números, perdón Marcelo'. Otra vez a remarla de atrás. Necesito a Leo Godoy que venga y me diga: 'Dale, vos podes, dale'", escribió en Twitter. Y, efectivamente, su deseo se cumplió.



Un día después de su posteo, Marcelo fue contactado por las autoridades del club Talleres, quienes lo invitaron a participar del entrenamiento y, de paso, a escuchar de boca del concordiense Leo Godoy las palabras de aliento que tanto necesitaba.



El hincha del equipo cordobés volcó toda su emoción en un posteo de Instagram, en el que se lo puede ver al lado de Godoy, y debajo de la foto cuenta: "En estos días, cuando más solo me sentía, cuando ya no tenía a quien mandarle un CV buscando trabajo, cuando los que yo creía eran 'mis amigos' me clavaban el visto y no me contestaban, no tuve mejor idea que escribir en una red social que necesitaba que Leo Godoy venga y me diga: 'Dale, vos podes, dale'. Hasta ahí fue solo escribir algo como para yo mismo darme ánimo. Y anoche me llamaron del club, me dijeron que habían leído lo que había escrito, no sé cómo porque yo no @ a nadie, y querían invitarme hoy al entrenamiento".



Creado contó también que "llegué tarde porque se me complicó la mañana (me salió una changa de laburo) y cuando llegue, justo empezaban a salir los jugadores. Se me acerca Agustina una chica que trabaja en el club y me pregunta si yo era Marcelo. Al decirle que si, fue a buscarlo a Godoy. Vino me dijo el 'Daleeeee, vos podes, dale' y de paso me traía de regalo una camiseta oficial firmada por todo el plantel".



Para finalizar, el hombre expresó: "si yo estaba enamorado de #Talleres imagínate con este gesto? Cuando me iba yendo, me di vuelta y mire la Boutique por unos segundos, se me llenaron los ojos de lagrimas y me acordé de Salzano que dijo: 'Ser de Talleres es que no vas a estar solo nunca más; que tenés dónde ir, con quien estar, con quien hablar'. Esto no me lo olvido nunca más". (Elentrerios)