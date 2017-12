Prohiben la comercialización de una serie de productos médicos

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) prohibió el uso y la comercialización en la Argentina de todos los lotes de una serie de productos médicos "hasta tanto obtengan la autorización correspondiente".



La medida, comunicada a través de la disposición 12281-E/2017, que fue publicada en el Boletín Oficial de este martes, se adoptó luego de que la Dirección de Vigilancia de Productos para la Salud (DVS) advirtiera que los artículos "no cuentan con datos de sus responsables en Argentina y describen propiedades terapéuticas por cuanto son considerados medicamentos".



"La DVS realizó la consulta a la Dirección de Gestión de Información Técnica, quien informó que luego de realizar la búsqueda en el Vademécum Nacional de Medicamentos y en el Sistema de Expedientes de esta Administración Nacional, las firmas consultadas no se encuentran habilitadas ante esta Administración Nacional en los rubros de Especialidades Medicinales, Productos Médicos y Cosméticos; y que los productos no se encuentran inscriptos en el Registro de Especialidades Medicinales (REM) al día de la fecha", detalla la disposición. La lista de productos prohibidos a) "Sábila ? Aloe Vera" x 500 ml. Antirreumático, refuerza los huesos. Producido y embasado por: Laboratorio FE & CG AL NATURAL



b) "Extracto de Graviola" x 500 ml. Anti-cancerígeno, rejuvenecedor de células, anti-diabético y anti-tumoral. Producido y embasado por: Laboratorio FE & CG AL NATURAL



c) "Maca + Polen" Doble producto revitalizador del cerebro, reconstituyente poderoso de la anemia, agotamiento físico, mental y sexual. Estado de convalecencia para niños y adultos. Recomendada para deportistas. Elaborado y distribuido por: Laboratorios Agroindustriales Amazonas S.A.C



d) "Prostasan" x 90 cápsulas. 100% original. Inflamación de la próstata, vejiga, dificultad al orinar, presencia de moco sangre o pus, molestias en las vías urinarias enfermedades venéreas y debilidad sexual. Elaborado y distribuido por: Laboratorios Agroindustriales Amazonas S.A.C



e) "Noni + Graviola" x 90 cápsulas. Anticancerígeno. Elaborado y distribuido por: Laboratorios Agroindustriales Amazonas S.A.C



f) Super Calcio Cubano" x 100 gr. Vitaminas para calcificar los huesos. Artritis ? Artrosis ? Osteoporosis. Elaborado y distribuido por: Vida Natura



g) "Harina de Coca Instantáneo" x 100 gr. Analgésico ? Energizarte ? Antirreumático. Elaborado y distribuido por: Vida Natura



h) "Harina de Coca Instantáneo" x 100 gr. Analgésico ? Energizante ? Antirreumático. Elaborado y distribuido por: Vida Natura