Triste situación: Niño discapacitado puede sufrir su segundo "abandono"

Emiliano tiene tres años. Es discapacitado. Su madre biológica lo dejó a la buena de Dios en el hospital de General Campos, en el departamento San Salvador, donde la comunidad lo comenzó a cuidar. Luego, se lo dio en cuidado a una familia, por tres meses. Pasaron tres años. El Estado se olvidó de él. Ahora, el Consejo del Menor decidió despojarlo de la familia y colocarlo en un hogar en Villa Adela.

Sandra Crespo es la mamá cuidadora que lo acogió en su casa y contó su situación. "El nenito tenía cuatro meses cuando me lo entregaron. Lo criaron en el hospital de General Campos", contó.



Dijo que a ella se lo entregó el actual coordinador de Desarrollo Social, Matías Ramallo, quien en esa época era el encargado del Área de la Niñez, Adolescencia y Familia de San Salvador. "Él prometió todo para el nene", afirmó.



Su marido, dice Sandra, debió anotarse en el Registro de Adoptantes, pero aún la guarda no salió. Durante tres años, tuvieron en nene sin ningún tipo de papeles, y ahora determinaron que deberán desprenderse de él y mandarlo al hogar "Nueva Vida", de Villa Adela. Tienen 90 días para cumplir con la resolución del Copnaf. Emiliano debe esperar que una nueva familia lo quiera tener.



"El nene tiene problemitas, no camina, necesita fonoaudióloga. Lo llevamos tres veces por semana al Kinesia en el hospital, y a estimulación dos veces. Pero la fonoaudióloga que se comprometió el Área de Niñez, Adolescencia y Familia (ANAF) a traer, hasta el momento no vino a atenderlo", afirmó Sandra.



"Nosotros nos queremos quedar con el nene pero si ellos ayudan, porque te dan una ayuda de mil pesos nomás por el nene", resaltó. "La jueza nos dijo que no hay ayuda. Dicen que pagarte un sueldo no te pueden pagar, un subsidio tampoco te pueden dar. No podemos mantener el tratamiento del nene. Es urgente su tratamiento porque el nene no va a caminar así", sentenció en declaraciones a Mercurio Noticias.



Consultada sobre si recurrió a un abogado, la mamá cuidadora afirmó que "si, pero que un juicio lleva mucho tiempo, nosotros necesitamos algo urgente, porque mi marido es jubilado que gana la mínima y no le da la situación para sostener al nene".



José Crispins, el marido de Sandra, dijo que "nos tienen con cuentos, a mi me tienen prácticamente cansado", expresó quebrándose en llanto ante las cámaras.



Sandra comentó que "la jueza nos dijo que le consiguieron un lugar en Nueva Vida en Villa Adela. Ellos dijeron que nosotros podíamos visitarlo, pero hay gente que dice que no, que una vez que entra no lo ves más, porque dicen que uno hace como un abandono del nene".

"No hay ayuda para él, porque en primer lugar fue un nene abandonado por su familia. Nosotros lo agarramos porque nos dijeron que era por tres meses nomás, y de esos tres meses pasaron tres años", reiteró.



Sobre los funcionarios dijo que "hablan muy lindo los del ANAF", y recordó que "nosotros fuimos la semana pasada pero (Luis) Ledesma (el titular actual) no estaba, andaba por Paraná. Pero me dijo la jueza (María Rosa Corsini, defensora de Pobres y Menores) que él estaba jugando sucio, que estaba buscando una familia para sacarnos a nosotros. Eso no se puede hacer, como si fuese el nene un kilo de azúcar".

Fuente: Reporte Cuatro