Solidario: Donó medio millón de pesos al centro de salud donde se vacunó

Se trata de un abogado jubilado, residente de Santo Tomé, que en junio concurrió al Samco Dr. Ricardo Nanzer para aplicarse la vacuna antigripal. Luego de ser inoculado, se acercó a la gerencia del efector y comentó su interés en realizar una donación.La directora la Región de Salud 3 - Nodo Santa Fe, Natalia Anaya, contó que en Santo Tomé hay un sistema a través del cual, a las personas que donan se les da un recibo para que quede un registro para el ingreso del aporte."Él dijo que quería hacer una donación de dinero, y preguntó si era posible que le facilitaran un número de cuenta para hacer el depósito. Se le facilitó el número y en forma posterior se acercó con el comprobante del depósito", relató.Al ver el ticket del banco, y que el monto del dinero depositado indicaba la suma de 500.000 pesos, las autoridades del efector no salían de su asombro. "¡No lo podían creer!", resaltó a"Cuando lo entrevistaron él manifestó que quería mantenerse en el anonimato. Le preguntaron en qué quería que se destinara el dinero, y manifestó que al sector de pediatría", explicó Anaya.Consultada por el monto donado, la funcionaria dijo que no hay registros de una donación similar, y que en general, las personas que deciden colaborar "no lo hacen con dinero, sino con mercadería o pañales"."En general, desde el Rotary u otras instituciones donan sábanas, y cosas así. Es lo que históricamente hemos recibido. Nunca nos han donado plata, menos ese monto", subrayó.Al haber pedido permanecer anónimo, la noticia se pudo conocer recién ahora, cuando las obras encaradas con el dinero donado están prácticamente finalizadas, faltan solamente "detalles de decoración"."Como ya se terminaron las obras, quisimos que de alguna manera se sepa que este señor había donado ese dinero y que su plata fue destinada a lo que él quería. De todas maneras, los chicos del Samco ya lo invitaron para que vea en qué se ocupó el dinero", indicó la titular de la Región de Salud 3 - Nodo Santa Fe.Con el medio millón de pesos del benefactor desconocido se pudieron refaccionar los cuatro consultorios pediátricos del lugar, tres que son específicamente para la atención de niños, y un cuarto que tiene uso compartido con otras especialidades. Se pudo comprar además el mobiliario para estas dependencias y equipamiento médico específico para el tratamiento de niños y niñas."También en Santo Tomé tenemos internación pediátrica con ocho camas, y se pudieron comprar camas nuevas, dos monitores paramétricos para internación y también se arreglaron los sanitarios de esos consultorios. Se pudo dejar a nuevo ese sector", detalló la funcionaria.A su vez, paralelamente, el Ministerio de Salud había decidido la refacción integral del Samco, con lo cual con presupuesto provincial se realizó una ampliación del laboratorio, y se construyeron dos nuevos consultorios.