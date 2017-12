Identificaron a quien envió cruz esvástica a niño autista: es un menor

El pasado sábado, Germán Guglieri, padre de Santino, el niño de 12 años reconocido por ser un lector voraz y escritor a pesar de su diagnóstico por TGD, denunció ante el Ministerio Público Fiscal de Paraná que un desconocido envió un mensaje con una cruz esvástica al celular del pequeño., Gugliere recordó que "es un mensaje que recibió en su teléfono celular, es un grupo de WhatsApp de la escuela a la que asiste, Colegio Nacional de Paraná", y señaló que "durante todo el año Santi se dedicó a limpiar una cantidad de símbolos nazis que hay en el colegio".Respecto a la denuncia radicada, indicó que si bien "todavía el fiscal no ha intervenido", este martes por la mañana habrá una reunión en el Consejo General de Educación "y también llamó la rectora del Colegio porque identificaron al chico y citaron a los padres"."El responsable es un menor, está claramente identificado, no tengo nada contra un menor y no me la voy a agarrar con él, pero acá hace falta una construcción que tenemos que lograr entre todos los adultos y tenemos que vivir de forma más tolerante y que en la escuela inculquen valores inclusivos", opinó.Finalmente, Guglieri dijo que en su familia "sentimos un gran orgullo por nuestro hijo, como él se sensibiliza frente a estas causas, al igual como con el cambio climático y la violencia de género; estamos frente a una criatura que tiene una mente demasiada abierta".