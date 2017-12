ARA San Juan: Llega buque ruso y sigue el rastrillaje en el fondo del mar

Al cumplirse 19 días desde la última comunicación del submarino ARA San Juan, el vocero de la Armada, Enrique Balbi, informó que "mañana llega un buque ruso que llega a 6 mil metros de profundidad" y que se sigue "barriendo el fondo en el área de operaciones"."Hubo algunos contactos que se hicieron con un sensor y otro buque con otro sensor no pudo encontrar. Por eso pudo haber pasado que un contacto directamente no pudo ser detectado", explicó, mientras que informó que en estos momentos rastreaban el fondo cinco buques argentinos y uno de la Armada de Chile.Balbi dijo a también que "se descartó el ataque externo", e indicó que "no hay fecha límite de colaboración", en conferencia de prensa, a 19 días de la pérdida de contacto con el navío.En relación a la falla que fue reportada por el capitán del submarino el 15 de noviembre -que fue el día en que desapareció el navío- Balbi dijo que no se trató de una emergencia sino de "una falla que fue subsanada", en relación a la filtración de agua en el snorkel que provocó daños en las baterías del sumergible."El comandante no lo consideró una emergencia. Fue una falla. Para el submarino no fue una emergencia", explicó.En tanto, se prevé las llegadas de los buques rusos y estadounidenses "Shanktar" y "Atlantis", respectivamente, con aparatos sumergibles capaces de llegar a más allá de los mil metros de profundidad. Balbi destacó que los tres contactos que resta comprobar rondan entre los 700 y los 800 metros de profundidad.En referencia a la contención de los familiares de los 44 tripulantes que iban a bordo del ARA San Juan, el vocero dijo que la Armada "se solidariza con ellos, los entiende y los escucha" y que en se viven "momentos de estrés agudo, angustia, inquietud y sufrimiento".El vocero reiteró que "se descartó un ataque externo" y aclaró nuevamente que no hay "fecha límite" de colaboración de los países que participan del operativo.En tanto, añadió que personal de la Armada acompaña a los familiares de los 44 tripulantes y que se dispuso que "cada familia tenga un oficial o suboficial para ese contacto". Además, sostuvo que "hay que esperar que mejoren las condiciones de clima, ya que hay olas de tres metros".