El orgullo de la hija de del peón que devolvió dinero: "Me dio otro ejemplo"

El peón rural Atilio Lipiante pidió ayuda a una radio para ir a ver a su madre enferma, que se encontraba a más de 300 km. La campaña solidaria recaudó $13.576. Al regresar devolvió $ 10.510 que le sobraron para que lo use otro que los necesite. Al conocerse el hecho sucedido en la localidad rionegrina de Maquinchao, se multiplicaron los reconocimientos de admiración."Estoy muy orgullosa de mi papá. Creo que me dio otro ejemplo que lo pinta como es", señaló Leonor, la única hija de "Perico" Lipiante. Quienes lo conocen, admiten queLeonor, a quienes sus amigas y compañeras de la escuela le dicen "leo" o "norita" se muestra como una persona de pocas palabras, con una gran educación y valores muy fuertes.. Por eso me quedo acá. Las profes me ayudan mucho y ahora con lo que hizo mi papá me felicitaron y hasta una de las profes recibió un mensaje de una amiga que tiene en Viedma hablándole de mi papá. Fue relindo", afirma.La joven tiene 19 años y cursa el 4 año. Durante los fines de semana divide su tiempo visitando y ayudando a su mamá en algunas tareas del hogar y trámites y también a su abuela que permanece en el hogar "Larga Estadía" de la localidad.Silvina Frías, la directora de la Residencia Femenina de Nivel Medio, la describió como una "excelente" persona. "El año pasado fue elegida como la mejor compañera. Es una gran chica que ha aprendido mucho de los valores que tiene su papá. Su papá Atilio es una persona analfabeta, pero con una gran sabiduría y sentido común que hacen a una persona de bien. Y Leonor ha heredado mucho de eso", sentenció la docente.