Ara San Juan: Hoy la búsqueda apunta a un indicio a 950 metros de profundidad

Al cumplirse 18 días desde la última comunicación del submarino ARA San Juan, la Armada Argentina informó hoy que se investigaban a tres puntos de "contacto" que fueron detectados a distintas profundidades en la zona donde se realizan los rastrillajes y que las condiciones climáticas adversas complicaban las tareas.Se trata de uno de los tres indicios que aún falta corroborar luego de que la semana pasada se detectaran 6 objetos significativos en el fondo del mar.El vocero de la Armada, Enrique Balbi, informó este domingo que se investigaban tres puntos de contacto ubicados a 700, 800 y 950 metros. Éste último sería hacia donde apuntarían las mayores expectativas."Se está investigando un punto de contacto que se encuentra a 950 metros de profundidad y que fue detectado por el buque Cabo de Horno", precisó.Según dijo, se trata de "un contacto metálico" que fue corroborado por el buque Skandi Patagonia y que hoy se intentará determinar si se trata del submarino desaparecido.Ayer, la Armada informó que uno de los "contactos", una imagen registrada por el buque oceanográfico argentino Víctor Angelescu a 477 metros de profundidad, no corresponde a la nave perdida. Según pudo determinar el minisubmarino ruso Pantera Plus, la señal pertenece a uno de los muchos pesqueros que están hundidos en el mar.El Vehículo Operado Remotamente (ROV, por su sigla en inglés) Seaeye Panther-XT Plus, con capacidades para misiones submarinas de soporte de perforación, levantamiento de tuberías, salvamento, limpieza, y dragado a profundidades de hasta 1.000 metros, es una de las esperanzas del operativo que busca al submarino "San Juan", desaparecido desde hace 17 días en el Atlántico sur con 44 tripulantes a bordo.El Panther-XT Plus fue diseñado y construido por Seaeye, filial británica del conglomerado industrial sueco Saab y es propiedad de Rusia, que la envío a la Argentina en un avión AN-124 la semana pasada.Su diseño previó la posibilidad de ser transportable por aire para darle condiciones de respuesta rápida a tareas apoyo del rescate submarino, indica el fabricante en su sitio web.El Panther-XT Plus puede adaptar la configuración de sus brazos y de las herramientas de trabajo de acuerdo a la misión que deba enfrentar, además cuenta con ocho propulsores horizontales y dos fuentes de alimentación que lo dotan de gran maniobrabilidad, velocidades de más de 4 nudos y cuenta con una alta potencia para su relación de peso.