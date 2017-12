La buena noticia del día: Niño entrerriano "le ganó al dragón del cáncer"

Laura Laíti Antivero, la mamá de Bautista Morales, niño de cuatro años que padeció de leucemia desde los dos meses, dijo que "nunca perdimos las esperanzas", y anunció que el niño se curó de la enfermedad tras el tratamiento en el hospital Garrahan.



"Me dijeron que Bautista le ganó al dragón del cáncer", dijo Laura emocionada, quien agregó que "en estos tiempos, he visto unos 15 chicos de Gualeguaychú en el Garrahan".



Laura relató a Radio Máxima que el niño comenzó con problemas cuando sólo tenía dos meses de vida, y después del impacto que significó el hecho para la familia, se inició el tratamiento sin llegar al trasplante de médula.



También manifestó que médicos del hospital Garrahan no le dijeron la posible causa de la enfermedad, pero le preguntaban si vivía cerca campos, y qué agua consumía.



Asimismo, Laura Laíti Antivero anunció que "seguiré luchando", y convocó a participar de la marcha "Stop Cáncer" que se realizará el domingo 10 en la Costanera de Gualeguaychú a las 17.