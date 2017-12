Enviaron mensaje ofensivo a niño autista: Apuntan a "alguien del Colegio"

Germán Guglieri, padre de Santino, el niño de 12 años reconocido por ser un lector voraz y escritor a pesar de su diagnóstico por TGD, denunció ante el Ministerio Público Fiscal de Paraná que un desconocido envió un mensaje con una cruz esvástica al celular del pequeño. De acuerdo a lo que dejó plasmado ante la Justicia, "llamó al número de teléfono y no contestó nadie".Guglieri estima que la ofensa fue porque la madre del niño es judía."No es la primera vez que Santino tiene este tipo de problemas", advirtió Guglieri en su denuncia y a la que tuvo acceso"Él va al Colegio Nacional al turno mañana y ha visto que en dicho colegio han pintado cruz esvástica. Sospechamos que quien mandó ese mensaje es alguien del colegio, debido a que Santino no frecuenta otros ámbitos", argumentó el padre del niño.Según comentó, su hijo, "durante todo el año trató de quitar esos símbolos de las paredes del edificio escolar".Santino Guglieri, con apenas 12 años es un lector voraz y escritor. En 2015 ganó dos premios que otorgó el concurso literario organizado por la Biblioteca Popular del Paraná con sus dos relatos "Pasillos" y "Ojo rojo", los cuales fueron incluidos en el libro "El ojo en el sol"."Solo quería escribir, supongo que por leer tanto", confesó cuando se le preguntó cómo surgió su pasión por la escritura."Escribo cuando me viene la inspiración, o cuando mi mamá me obliga", contó Santino al programa A media mañana que se emite por Elonce TV. "La inspiración termina viniendo si lees mucho", acotó cuando contó su experiencia a