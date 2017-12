Aguad a familiares de tripulantes: "No hay condiciones para que haya vida"

Video: Aguad con familiares de submarinistas del ARA San Juan

El ministro de Defensa, Oscar Aguad, se reunió este mediodía en la Base Naval de Mar del Plata con familiares y amigos de los tripulantes del submarino ARA San Juan. En el encuentro, el ministro fue la primera voz oficial en reconocer que no hay posibilidades de que los 44 navegantes estén vivos: "Por los días que han pasado, no hay condiciones para que haya vida".Acompañado por el jefe de la base local, Gabriel González, y el jefe del Estado Mayor de la Armada, Marcelo Eduardo Hipólito Srur, Aguad llegó a la Base Naval marplatense cerca de las 11:45 y allí se reunió en el salón "Almirante Brown" durante casi una hora con allegados de los tripulantes de ARA San Juan.Durante la tensa reunión, los familiares le pidieron que no cese la búsqueda de sus seres queridos, a lo que Aguad respondió: "Hay un compromiso absoluto de no dejar de buscar el submarino hasta que agotemos todos los recursos, y varios de los países que estaban interviniendo en la búsqueda como Estados Unidos, Rusia, Chile, van a seguir acompañando, y vamos a seguir buscando al submarino con todos los elementos que, además, tiene el país"."El viernes 15 hubo un compromiso de que nos íbamos a dejar ayudar y que íbamos a hacer lo imposible por buscar a los tripulantes del submarino y al submarino. Lo hicimos, dejamos que vinieran todos los países del mundo y fue un acontecimiento que no se había registrado jamás, una ayuda internacional de esta naturaleza, con los medios tecnológicos más avanzados que hay en el planeta hoy", dijo el ministro de Defensa, que además explicó que "han pasado 15 días (y) la Argentina tiene un compromiso con lo que se llama el protocolo SAR, que es un protocolo de búsqueda y rescate, y se han agotado los días donde en condiciones extremas, y por los días que han pasado, no hay condiciones para que haya vida".Tras el encuentro, en declaraciones a la prensa, Marcela Fernández, esposa del suboficial Alfredo Sánchez, dijo: "Queremos los cuerpos, que se comprometan a encontrarlos. Al ministro Aguad le dijimos que se comprometan a rescatarlos y nos dijo que no nos puede garantizar nada". "Estamos muy disconformes con su respuesta", dijo Fernández, que agregó: "Así como los llevaron, queremos que los traigan, no tienen que parar" la búsqueda.La mujer contó que también se le planteó a Aguad que "no sea retirada del mar" la ayuda internacional. En el mismo sentido se expresó la jujeña Inés Mendiola ?tía del cabo primero Leandro Cisneros?, quien señaló a la agencia Télam: "Estamos esperando que nos regresen algo, no nos vamos a ir con las manos vacías. Yo tenía un sobrino que era el orgullo de la casa y lo seguirá siendo porque era un sol".Con lágrimas en los ojos, Inés relató que le pidió al ministro Aguad que "caigan las cabezas que tengan que caer, porque necesitamos un país que tenga a sus Fuerzas Armadas como corresponde".Por su parte, Yolanda, la madre de Cisneros, también contó que durante la reunión le cuestionaron a Aguad que los tripulantes habían recibido solo $275 en concepto de viático del viaje. Según la mujer, Aguad se comprometió a que "si hay responsables en este caso los van a sacar y si tienen que ir a la cárcel lo harán, por lo que pensamos que ellos saben que hay responsables".El ministro de Defensa se retiró cerca de las 13 de la base naval sin tener contacto con la prensa que aguardaba en la puerta central situada sobre la avenida Peralta Ramos.