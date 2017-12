Evalúan instalar inhibidores de drones en los aeropuertos de Argentina

La Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) está trabajando con su par de Estados Unidos para la instalación de un sistema especial de sensores y radares que localicen y puedan inhibir el tráfico de drones en los alrededores de los aeropuertos, informó un comunicado del Ministerio de Transporte de la Nación.



En el marco de su gira por Estados Unidos, el ministro Guillermo Dietrich, se reunió con su par Elaine Chao, con quien abordó distintas temáticas relacionadas a la movilidad de vanguardia como autos autónomos y el uso de drones.



El 11 de noviembre pasado un dron chocó contra un avión de Aerolíneas Argentinas que se disponía a aterrizar en el Aeroparque Jorge Newbery y le provocó daños en la nariz, mientras el último sábado se conoció que la ANAC detectó otro objeto en zona de operaciones aéreas, lo que derivó en la acción de la Policía de Seguridad Aeroportuaria.



Por eso, una de las primeras medidas surgida de la reunión entre ambos ministros será la instalación de un sistema especial de sensores y radares que no sólo localicen los drones operando en los alrededores de los aeropuertos, sino que también puedan bloquear su señal, según el comunicado oficial.

Están en análisis las alternativas que existen a nivel mundial, que van desde la inhibición de su uso hasta la posibilidad de bloquear la señal y traspasar el manejo del aparato a modo "hackeo"-.



El estudio, a cargo de la ANAC junto con AA2000, comprende en primera instancia la instalación de la tecnología en Aeroparque, que es el segundo aeropuerto más importante del país y está instalado en jurisdicción de la Ciudad.



Según establece la regulación argentina, los vehículos aéreos no tripulados denominados drones no pueden ser operados en un espacio aéreo controlado o dentro de un radio de 5 kilómetros respecto del centro geométrico de la pista de un aeródromo.