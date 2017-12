La Cruz Roja identificó a 88 soldados enterrados en Malvinas tras la guerra

El Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) informó que se logró la identificación de 88 de las 121 tumbas de soldados caídos en Malvinas que permanecían sin nombre desde la guerra de 1982.Así consta en el informe que el organismo les entregó en Ginebra a los gobiernos de Argentina y el Reino Unido, según trascendió.Se trata del informe final del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) sobre las 121 tumbas no identificadas de soldados argentinos que combatieron en la guerra de Malvinas y se encuentran enterrados en el cementerio de Darwin, que fueron analizadas este año por un equipo forense, informaron fuentes oficiales.Después de recibido el informe, el Gobierno comenzará la semana próxima en Buenos Aires una serie de entrevistas individuales con los familiares para informarles el resultado de los análisis de ADN.La tarea se extenderá durante todo el mes de diciembre y culminará con la organización de un viaje a las islas, informaron fuentes oficiales.Los familiares -que residen en distintas provincias del país- ya comenzaron a ser contactados telefónicamente por representantes de la Secretaría de Derechos Humanos, y fueron citados a reuniones en Buenos Aires en distintas fechas, que se realizarán en la sede de la secretaría, que funciona en el predio de la ex ESMA.En septiembre pasado, una vez concluidos los trabajos de exhumación en Darwin, el equipo forense del CICR que trabajó en el cementerio informó que fueron exhumadas en total 121 tumbas, y no 123 como se había indicado en un principio.El proceso de exhumación, análisis, documentación y reinhumación de los restos de soldados argentinos caídos en la guerra de Malvinas y sepultados en 121 tumbas como NN, se desarrolló durante 7 semanas, entre el 20 de junio y el 7 de agosto de este año, luego de un acuerdo alcanzado entre los gobiernos argentino y británico, con el CICR.Las muestras fueron transportadas y analizadas en el laboratorio que el Equipo de Antropología Forense (EAF) posee en la provincia de Córdoba, donde fueron cotejadas con las muestras de ADN aportadas por los familiares.Además, las muestras fueron enviadas también a laboratorios en el Reino Unido y España, que se encargaron del control y el aseguramiento de la calidad del análisis de ADN, según se informó.