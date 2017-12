La bajante del río Uruguay afecta el suministro de agua potable en Concordia

Ante la bajante del río Uruguay, desde el Ente Descentralizado de Obras Sanitarias (EDOS) de Concordia advirtieron que podrían presentarse dificultades en la normal provisión de agua en determinados sectores de la ciudad.



Al respecto, el interventor del EDOS, Juan José Grigolatto, explicó a Diario Río Uruguay que el inconveniente se genera debido a que "disminuye la presión en la red".



"Durante la noche, el río se serena y se deja de producir energía, lo que a nosotros nos conviene porque podemos potabilizarla y enviarla a los distintos puntos de la ciudad", aclaró.



"En el horario de la mañana, hay buena presión y casi toda la ciudad tiene agua, pero por la noche se vuelve dramático, porque al no producir energía no se envía agua desde el lago al río y eso hace que algunos tengan problemas de presión del agua, y otros que directamente no tengan", señaló el interventor del EDOS.



Cuando se presentan estas bajantes, de acuerdo a lo que aclaró el responsable del EDOS, "nos cuesta mucho el proceso de potabilizar y enviar el agua porque se vuelve lento, y por eso hay escases".



En ese marco, Grigolatto recomendó a los ciudadanos que "deben tomar conciencia y cuidar el agua porque en estos días va a ser un recurso escaso".