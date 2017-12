Municipio denunció a productor por fumigación en una zona urbana

La municipalidad de San José llevó a cabo una denuncia policial a raíz del incumplimiento de una serie de pautas acordadas con un emprendimiento agrícola en Barrio Perucho Verne, a la vera del arroyo del mismo nombre. E



Según se precisó, el 30 de noviembre se constató mediante acta que se estaban llevando a cabo tareas de fumigación por lo cual se labraron las actas correspondientes.



La intendente Irma Monjo explicó al respecto: "ya veníamos actuando con la coordinación de San José Sustentable, entrevistándonos con el propietario del campo y el contratista, habíamos llegado a de que no se iba a fumigar ni utilizar agroquímicos" dijo sobre el tema en barrio Perucho Verne, en la zona noreste de la ciudad.



La jefa comunal añadió: "Comenzaron a fumigar nuevamente por eso se intervino con una denuncia como corresponde constatando la fumigación labrando actas y sacando fotos con el área de bromatología municipal y se llamó a la policía de delitos rurales que es uno de los órganos de aplicación en los delitos ambientales" subrayó Monjo.



La intendente de San José recordó además que "hace unos meses se había hecho una presentación ante el ministerio de la producción para ponerlos al tanto del caso, ayer me comuniqué nuevamente con la Secretaría de Producción y Medio Ambiente que me indicaron los pasos a seguir" afirmó.



Por otro lado, un grupo de vecinos de Perucho fueron recibidos por las autoridades municipales a principios de semana: "Ya se venía trabajando en el tema junto a vecinos del barrio preocupados por la situación que hace unos días los recibimos con el viceintendente Gabriel Truffa donde nos hicieron entrega de un petitorio" aseveró Irma Monjo.



El viernes por la mañana, Monjo y el secretario de Gobierno y Hacienda Municipal Carlos Becker recibieron al productor, quien manifestó la intención de reunirse con los vecinos para explicar los trabajos que realiza. La misma será propiciada por la municipalidad para los próximos días.