La Bolsa de Comercio de Rosario criticó la prohibición del glifosato

"Existen varios estudios científicos que establecen que un uso adecuado, responsable y alineado a Buenas Prácticas Agrícolas, (BPA), que nuestra entidad promueve, del herbicida glifosato, no afecta la salud de las personas ni al medioambiente", señaló el presidente de la BCR, Alberto Padoán.



La Bolsa rosarina considera también que la aplicación inadecuada de este agroinsumo en zonas no destinadas a la producción agrícola, más aún en áreas urbanas, no es recomendable.



Padoán señaló que la institución "entiende que la discusión sobre el uso del glifosato excede el ámbito de la ciudad de Rosario o de la provincia de Santa Fe. Tiene alcance global. Por esta razón, el fallo que el pasado lunes 27 que emitió la Unión Europea, por el que acordó renovar la licencia del herbicida hasta 2022, cobra significativa relevancia".



Si bien la comisión europea tiene hasta el 15 de diciembre para confirmar la decisión, fueron 18 los países que respaldaron la medida, entre los que se incluyen Alemania, Holanda y el Reino Unido.



Basaron su decisión en la confianza en los informes de la agencias europea de control de la seguridad alimentaria (EFSA) y de productos químicos (ECHA), que decidieron no clasificar como cancerígeno al herbicida más utilizado del mundo.



"Desde la Bolsa se promueve la innovación y el desarrollo tecnológico para optimizar la calidad de los agroinsumos, minimizando cada vez más los potenciales riesgos que podrían ocasionar a la salud o al medio ambiente", agregó el directivo.

Asimismo, destacó que el correcto uso de agroinsumos ha permitido y contribuye al aumento de la producción de alimentos a nivel mundial.



"En nuestro país, dicho crecimiento impacta en la generación de empleos, nivel de actividad económica e industrial, provisión de infraestructura e ingreso de divisas entre otras variables socio- económicas", dijo.



El Concejo Municipal de Rosario prohibió la semana pasada "la utilización y aplicación del herbicida glifosato en todas sus variantes, tanto para uso agronómico como así también para espacios públicos y jardines particulares".



La normativa, impulsada por los concejales Osvaldo Miatello y Pedro Salinas llevaron a que el presidente de Aapresid (la asociación que nuclea a productores de siembra directa), Pedro Vigneau, expresara su malestar por la ordenanza que votó el Concejo Deliberante de Rosario.



"Es un disparate, algo que no tiene pies ni cabeza", dijo Vigneau y expresó que "lo grave es que se apruebe algo alejado de la ciencia y basado en cuestiones ideológicas".



Vigneau insistió en que "no hay objeciones científicas" contra el glifosato.



La ordenanza se basó, entre otros pronunciamientos, en el informe de la Agencia Internacional para la Investigación sobre el Cáncer (Iarc) que había dado una opinión crítica sobre el producto como "probable" cancerígeno.



Recientemente, una investigación de la agencia Reuters reveló que en ese informe se suprimieron opiniones de expertos que no habían encontrado, en cambio, cuestionamientos al producto.



El presidente de Aapresid se comunicó por este tema con la intendenta de Rosario, Mónica Fein, quien se comprometió a analizar el planteo de la entidad frente a la controvertida ordenanza.