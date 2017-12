Ara San Juan: Angustia y malestar de familiares tras triste anuncio

Cronología

Los familiares de los 44 tripulantes del submarino argentino ARA San Juan, desaparecido desde hace 15 días en el Atlántico, recibieron con "angustia y tristeza" la noticia de que terminaban las tareas de rescate de los marinos tras no poder hallar la nave. Una decisión a la que calificaron de "arbitraria e injustificada"., dijo Jorge Villarreal, padre de Fernando, teniente de navío, en declaraciones al canal TN. Con él coincidió Luis Tagliapietra, padre del teniente de corbeta Alejandro Damián, quien criticó también duramente el haberse enterado por los medios de este cambio de fase en la búsqueda. "No puedo hilvanar las palabras porque no comprendo esta decisión arbitraria e injustificada", remarcó al mismo canal."Lo que sí nos remitimos a que se ha extendido hasta el doble del tiempo de las posibilidades de rescatarlos", insistió."Igualmente,, más cuando no hay indicios de nada. Ante la nada, prefiero seguir pensando en lo positivo. Ellos tienen la posibilidad de, ante una emergencia, (poner) todas las medidas para ser ubicado", dijo el padre de Fernando Villarreal., continuó, para destacar que el modo en que informó de la situación la Armada "no fueron las palabras adecuadas". "Igualmente tenemos que estar preparados para lo peor", añadió.La sucesión de hechos vinculados al submarino fue la siguiente:el ARA San Juan participa en ejercicios militares en el Canal de Beagle, y luego zarpa con 44 tripulantes hacia la Base Naval Mar del Plata.el submarino toma contacto por última vez. Reporta una avería en las baterías que pudo ser solucionada.ante la falta de comunicación con el submarino, la Armada comienza la búsqueda por mar y por aire.la Armada confirma que no tiene información de la nave, inicia la búsqueda y rescate y comienza a recibir asistencia de otros países. El presidente, Mauricio Macri, se instala cerca de la Base Mar del Plata.el Ministerio de Defensa informa que se registraron siete llamadas satelitales que se habrían hecho desde el submarino.la empresa Iridium niega que las llamadas satelitales hayan provenido del submarino.detectan un ruido constante en aguas del Atlántico sur y sospechan que podría provenir del submarino.la búsqueda se refuerza tras la mejora del clima.Estados Unidos informa a la Armada argentina que el 15 de noviembre se detectó una "anomalía hidroacústica", en la zona donde navegaba el submarino.la Armada informa que el 15 de noviembre se registró un evento violento consistente con una explosión en la zona donde navegaba el submarino."La zona de búsqueda es muy grande, el medio es hostil", reconoce el portavoz de la Armada.Macri promete seguir "hasta el final" la búsqueda del San Juan. También anuncia una "investigación seria y profunda" sobre lo ocurrido.: la Armada argentina no descarta una "situación de supervivencia extrema" de los 44 tripulantes del submarino.: trasciende a la prensa que el submarino reportó en su última comunicación un "principio de incendio".: "Aún no hemos podido encontrar al submarino", informa la Armada.: la Armada reduce el área de búsqueda.: Argentina finaliza el operativo de búsqueda y rescate de sobrevivientes.