Sin esperanza de rescatar a tripulantes, cómo sigue la búsqueda del Ara San Juan

Los preparativos del ARA Islas Malvinas, atracado en el puerto de Comodoro Rivadavia desde el miércoles por la noche, y el aterrizaje este viernes un avión C5 Galaxy con más equipamiento, mantendrán a esa ciudad como base de operaciones en la nueva etapa de búsqueda del ARA San JuanMientras se aguarda el regreso del Sophie Siem, buque petrolero que transportaba el minisubmarino norteamericano preparado para rescatar a los tripulantes de la profundidad del mar en caso de que fueran encontrados con vida, el Islas Malvinas cargó durante toda la jornada del jueves los equipos rusos, queLa Armada Argentina dio por terminado este jueves el operativo de rescate de la tripulación del submarino "ARA San Juan", pero continuará buscando la nave desaparecida en el lecho marino.La decisión de dar por finalizada la etapa de búsqueda y rescate de los 44 tripulantes la tomaron en conjunto las autoridades del Ministerio de Defensa y de la Armada.Así,Asimismo, la Organización para la Prohibición Total de Pruebas Nucleares sigue afinando la"Estamos frente a un acontecimiento extraordinario y único en la historia, no sólo por las características de la operativa sino porque se trata de un operativo con fines humanitarios donde participa gran parte de la comunidad internacional", afirmó Favio Cambareri, el administrador del puerto local, que colabora con lo solicitado por las Fuerzas de Estados Unidos y las nacionales."Actualmente se están realizando trabajos en el buque ARA Islas Malvinas, pero no de la envergadura que se hicieron en el buque Shophie Siem. Esto es más sencillo. Sin embargo, no deja de ser complejo", destacó.", contó también. Aseguró que "hasta el momento han ingresado seis buques al puerto y está prevista la llegada de dos buques más que se sumarán al megaoperativo", y aclaró que "el puerto está a disposición y en alerta como centro logístico de todo el operativo"."No hemos tenido accidentes y se han hecho tareas que nunca pensamos", sostuvo y agregó: "El puerto cuenta con equipamiento de todo tipo y estamos a la altura de las circunstancias. Lo que necesitaron lo tuvieron".