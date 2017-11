¿El mate engorda? Los mitos y curiosidades sobre la "bebida nacional"

El mate está presente en más del 90% de los hogares argentinos, y según el Instituto Nacional de la Yerba Mate, es el producto que mejor nos representa por sobre la carne, el dulce de leche y el vino. Sin embargo, son muchas las versiones que giran en cuanto a su incorporación a la dieta y sus beneficios o desventajas.¿El mate engorda? ¿Estimula la sensación de saciedad? ¿El mate produce acidez y gastritis? ¿Hay un límite para tomar mate? Estos son algunos de los interrogantes que giran alrededor de esta infusión elegida por millones de personas. Para develar estos mitos y verdades sobre el mate, Entremujeres habló con Valeria Trapaga, sommelier y primera especialista en cata de yerba mate, capacitada en Establecimiento Las Marías.Al mate se lo recomienda muchas veces para acompañar las dietas para adelgazar ya que su consumo genera saciedad y calma la ansiedad. Los componentes químicos y los nutrientes que están presentes en el mate hacen que el metabolismo pueda usar los carbohidratos de manera más eficiente y pueda obtener más energía de los alimentos que se consumen.La yerba mate tiene importantes aportes nutricionales debido a sus vitaminas, minerales y antioxidantes, un 90% más que el té verde. Además, tiene propiedades muy importantes que mejoran el sistema inmunológico, desintoxicando el organismo.Mi recomendación como especialista es que intenten probarlo y tomarlo sin agregarle ningún endulzante para que se encuentren con el verdadero sabor de la yerba mate. Los edulcorantes muchas veces suelen tapar los defectos de las yerbas de mala calidad y las virtudes de las buenas yerbas.Sí, y además es un hábito bien arraigado en los argentinos (¡me incluyo!). Empezar el día tomando mate aporta un gran nivel de energía sana y natural. Lo mismo sucede con la merienda, con el agregado de que tal vez es el momento donde tenemos el espacio y el tiempo para compartirlo.Como mencioné anteriormente, la yerba mate tiene propiedades estimulantes que hacen que la persona se sienta satisfecha incluso antes de comenzar a comer, retrasando la digestión y alargando la sensación de saciedad. Esto sucede en la mayoría de los casos, ya que puede ser distinto según cada organismo. Mucha gente la utiliza para reducir la ansiedad y así evitar comer un snack, por ejemplo.No. Por sí sola, la yerba mate no genera esto. A veces lo que produce estas dolencias son otros factores como el agua a más de 75 grados, bombillas sin curar, mates no adecuados o yerba mate de mala calidad. Además, si al agua demasiado caliente o a una yerba mate de mala calidad le agrego azúcar, harinas y/o grasas, probablemente aparezcan estas dolencias. En este caso, la buena calidad del mate es clave. Las yerbas que son bien cuidadas desde que nacen tienen una calidad que no genera malestares. Te doy un ejemplo concreto, en el caso de Taragüi, ellos aseguran la calidad desde el vivero hasta el producto final, y esto es muy importante.Sí, el mate tiene un efecto diurético, dado que evita la retención de líquidos y mejora el desarrollo de la función renal. Asimismo, influye en la salud estomacal y permiten aliviar el estreñimiento.Favorece el arrastre del colesterol malo y ayuda a que la grasa y el colesterol se muevan a través del torrente sanguíneo y no se acumulen en las arterias.En este sentido, hay opiniones encontradas. Yo considero que al ser la bebida que más tomamos, colabora muchísimo con esta misión.Ningún exceso es bueno. Sin embargo, el límite es personal y depende de cada uno. Los argentinos tomamos un promedio de 100 litros de mate per cápita por año, incluso más que el agua.Consumirlo con hidratos y grasas viene de la mano de la cultura del mate (pastelitos, bizcochos, etc). Si uno prefiere no consumir hidratos y grasas, o hacerlo en menor cantidad, el mate marida muy bien con frutas en estado fresco o secas, cereales o quesos como alternativas saludables en su conjunto.Sí, debido a las xantinas que contiene, el mate incrementa la energía mental y la habilidad para concentrarse.Sí, la yerba mate se caracteriza por tener un alto grado de polifenoles, complejos antioxidantes con una gran concentración tánica. Como ya mencionamos, tienen 90% más antioxidantes que el té verde. Es importante aclarar que estas propiedades están presentes en los productos elaborados con ingredientes de calidad.Lo podemos acompañar con otras hierbas en la medida en que la cantidad que le agreguemos no enmascare a la yerba que debería ser la gran protagonista de un buen mate.La "mecánica" de la preparaciónLa temperatura del agua tiene que estar entre 20 y 25° por debajo del punto de ebullición. Si el agua hierve, pierde oxígeno y no es apta para el mate. Lo que hace que la yerba mate se abra y los aromas se volatilicen es el oxígeno. El mejor mate debe tener base angosta y boca ancha. De vidrio forrado o de calabaza curada (durante 10 días con yerba nueva). Cincuenta gramos de yerba deberían durar un litro y medio de agua, si se sabe cebar el mate. La bombilla ideal es la que tiene forma curva y la punta levemente doblada. De alpaca, plata o acero inoxidable. Una vez que se agregó la yerba hasta cubrir las ¾ partes, se agita para unificar los componentes y se vuelca para un costado. En el hueco vacío se coloca la bombilla (nunca más se moverá) y allí se agrega el agua. Dos principios clave: cebar es repartir alimentando; y servir, un movimiento mecánico.