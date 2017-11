Como Twitter: Instagram prueba un botón de "reposteo"

Instagram está probando algunas nuevas características que tal vez lleguen a todos los usuarios en las próximas semanas o meses.



Una de las más interesante, de acuerdo a lo que reporta el sitio The Next Web, es un botón de "regram" que funcionaría exactamente igual que el retuit en Twitter.



Cuando alguien a quien se sigue "regramea" un post, todos (seguidores o no seguidores) deberían verlo aparecer en la cronología de su cuenta de Instagram, con un indicador de quíen fue el autor del repost.



La cosa funcionaría a la inversa: cuando "regrameás" algo, esto se vería en el timeline de tus seguidores, sin importar si ellos siguen al autor original. Ese es el cambio fundamental, que además terminaría con la necesidad de copiar manualmente el link o descargar la imagen y volverla a subir si es que nos interesa compartirla.



Otra de las novedades es que finalmente Instagram se sumaría a las redes sociales que permiten el uso de archivos GIF. En breve, tanto las historias como los posteos comunes podrían permitirlo y para hacerlo, la compañía parece haber recurrido a Giphy.



Por último, también existirá la posibilidad de marcar contactos como "amigos cercanos" (lo que se supone priorizará sus posteos por sobre los que no lo sean) y la posibilidad de compartir directamente en WhatsApp.