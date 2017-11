Asesinaron a puñaladas a tres integrantes de una familia en Buenos Aires

Tres integrantes de una familia fueron asesinados esta madrugada a puñaladas en una vivienda del distrito bonaerense de San Miguel, en el marco de una presunta pelea, y por el hecho fue detenido un joven de 19 años.Las víctimas del triple crimen resultaron ser un matrimonio compuesto por Rubén Danti, 62 años; su esposa, Marta Gómez, de 64, y el hijo de ambos, Pablo Danti, de 36, informaron fuentes policiales.El sangriento episodio se produjo en una vivienda situada en Tres Marías 469, de esa zona del noroeste del Gran Buenos Aires.El presunto autor de los asesinatos, a quien apodan "Seis dedos" fue detenido por la Policía en Rodríguez Peña y Maestro Ferreyra, a unas ocho cuadras del lugar, con sus ropas y las zapatillas que llevaba puesta ensangrentadas.En tanto, cerca del cadáver de la mujer fue encontrado un cuchillo ensangrentado, con el que se estima fueron atacadas las víctimas.En la vivienda en la que se produjo el hecho no se encontraron rastros de un hecho compatible con un robo.Investigadores abocados al caso revelaron que los indicios y testimonios recogidos señalan que todo ocurrió mientras el detenido y el hijo del matrimonio se encontraban reunidos en la casa.Por causas que se tratan de establecer, se habría producido una pelea y el visitante mató de al menos 27 puñaladas a su anfitrión, Pablo Danti.El padre de Pablo, al advertir la situación intentó defender a su hijo, pero recibió siete puñaladas y también perdió la vida, mientras que la esposa salió corriendo de la casa, pero fue alcanzada por el asesino a unos 30 metros del predio y ultimada de una veintena de puntazos.Los familiares indicaron que el sospechoso del triple crimen, si bien era vecino de las víctimas, no mantenía un vínculo estrecho con ninguna de ellas.En el momento de ser detenido, el sospechoso parecía visiblemente excitado, al parecer bajo los efectos de alcohol o drogas, o una combinación de ambos factores.Pablo Danti tenía tres hijos de entre 13 y 16 años con Gisela, una mujer de la que se había separado para ir a vivir con sus padres, pero recientemente había comenzado a volver a encausar la relación.La mujer aseguró que su marido y el asesino "no eran amigos, pero eran conocidos del barrio"."Quiero justicia para el padre de mis hijos y para mis suegros, que eran excelentes personas. Ahora capaz que van a decir que estaba borracho, o drogado o cualquier cosa, pero nadie se merece morir así", expresó.El detenido fue puesto a disposición del fiscal Gustavo Carracedo, de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) número 20, del Departamento Judicial de San Martín.