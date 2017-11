Cómo es el buque ruso Yantar que puede hacer rescates 6 mil metros bajo el agua

Lo dijo un ex tripulante del submarino ARA San Juan y padre de uno de los actuales submarinistas: "Lo que me preocupa no es la falta de oxígeno, sino que con toda la tecnología que hay en el mar no los puedan encontrar". Las palabras salieron de la boca de Jorge Bergallo, que tiene a su hijoEl barco fue diseñado en San Petersburgo para la investigación en aguas profundas. Tiene el último y más innovador equipo para estudios acústicos, biológicos, físicos y geofísicos,"El Yantar está equipado con un exclusivo complejo de investigación científica a bordo que le permite recopilar datos sobre el ambiente oceánico, tanto en movimiento como en espera. No hay complejos similares en ninguna parte ", decía el jefe del departamento de investigación de aguas profundas del Ministerio de Defensa ruso, Alexei Burilichev, cuando la nave fue presentada al mundo en mayo del 2015.La ayuda rusa llegó luego del llamado que el presidente Mauricio Macri le hizo a su par, Vladimir Putín. Rápido, primero aterrizó en Comodoro Rivadavia el avión Antonov, uno de los más grandes del mundo, que trajo el Panther Plus, un mini submarino que tiene una capacidad de inmersión de mil metros. El aparato se instalará en el buque argentino ARA Islas Malvinas -que llega esta noche a Comodoro Rivadavia- y podría estar en la zona de búsqueda hacia el fin de semana.Algunos, sin embargo, despertaron sus sospechas ante tamaña ayuda humanitaria. Con respecto al Yantar, hay quienes afirman que el barco fue visto sobre los cables submarinos que transportan datos a través del fondo oceánico, que conectan con la red mundial de telecomunicaciones. Y que en realidad cumple las funciones de espía. Fue visto en la costa cubana sobre la zona de la Bahía de Guantanamo, por donde pasan los cables de datos y también se encontró el buque ruso frente a la costa de Siria, navegando sobre otro cable submarino.Para muchos otros, las ilusiones de hallar al San Juan están depositadas en la tecnología que aporta el país que será sede del próximo mundial de fútbol. La profundidad a la que pueda estar el submarino, ante esta tecnología, dejaría de ser un impedimento para el hallazgo. Así lo explicó el ingeniero naval Horacio Tettamanti, presidente de la Asociación Bonaerense de la Industria Naval (ABIN) quien afirmó que si se encontró el Titanic, es posible ubicar al submarino argentino:, en la que habría que intentar elevar el submarino o de llevarlo de nuevo a la superficie. Posiblemente haciendo explotar los tanques de balasto y vaciándolos. Entonces, hay métodos para operar más allá de la profundidad de rescate". Fuente: (Clarín).-