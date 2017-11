El blooper del gobernador de Corrientes mientras jugaba al fútbol con chicos

El gobernador de Corrientes, Ricardo Colombi, fue protagonista de un blooper durante una actividad al aire libre con niños, junto a los que jugó un rato a la pelota pero con un final que no esperaba.El mandatario desafió a los penales a los chicos en una canchita. Primero pateó y anotó. Pero luego fue al arco y no sólo recibió un gol: en su intento de atajar la pelota, trastabilló y sufrió una aparatosa caída.La mala suerte de Colombi fue completa porque un periodista estaba filmando la acción y compartió el video en internet. Si bien no hay detalles del día y lugar del blooper, las imágenes comenzaron a viralizarse este martes a través de las redes sociales y también fue difundida en los canales deportivos.