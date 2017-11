Embarazada muerta en el traslado: Para la fiscal "no hubo negligencia"

Sociedad Investigan las circunstancias en las que fallecieron una embarazada y su bebé

"No existió negligencia médica", aseguró la fiscal

Una joven de 19 años embarazada de nueve meses falleció tras su peregrinar por tres hospitales de la provincia: ingresó el domingo al de Federación con trabajo de parto pero ante la gravedad de su caso, fue derivada a Chajarí. El bebé llegó muerto en el vientre de su madre, y la joven fue trasladada a Concordia, pero lamentablemente murió en el trayecto.Según familiares, ellos no estaban en conocimiento del embarazo de la joven, y se enteraron con el transcurrir de estos últimos meses ya que a simple vista no se advertía su estado de gravidez.Eliana se descompensó domingo y fue llevada para una revisión de rutina ante un médico del Hospital San José, el cual constató que él bebé que gestaba se encontraba sin vida, por lo que la joven debía ser asistida de manera inmediata ante las complicaciones que la situación demandaba.Se solicitó la derivación a Hospital Santa Rosa de Chajarí donde debía ser intervenida quirúrgicamente. El cuadro allí se habría agravado y la derivaron a Concordia, pero lamentablemente fallece en el camino. No obstante ingresó al Masvernat, donde trataron de reanimarla durante unos 45 minutos pero los resultados fueron negativos.La causa por el fallecimiento de la joven madre recayó en manos de la fiscal de Federación, Dra. Josefina Penón, quien afirmó que "no existieron falencias en el Hospital San José y que se actuó en base a protocolos".La fiscal confirmó que "la autopsia arrojó como resultado que el fallecimiento se produce por una hemorragias abundante interna".También se supo que no existió maltrato familiar alguno que lleven a la joven a estas circunstancias.Cuando se le consultó a la fiscal sobre el por qué fue trasladada a Chajarí y no a Concordia, ésta respondió: "Porque no había camas disponibles y en Chajarí se contaba con el quirófano preparado para la intervención inmediata".De seguir de esta manera la investigación sin novedades mayores la causa se archivaría ya que no existe delito alguno.