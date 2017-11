ARA San Juan: "No hemos tenido todavía una localización del submarino"

El vocero de la Armada, Enrique Balbi, informó hoy que, pese al amplio operativo de búsqueda del submarino ARA San Juan, todavía no se logró obtener una "localización" del navío, que desapareció hace 12 días con 44 tripulantes a bordo.Balbi dijo que "lamentablemente" sigue sin ser detectado el navío y que esta tarde se sumará a la búsqueda un sumergible remoto de Rusia. "Al momento, con todo este despliegue, lamentablemente no hemos tenido todavía una detección o localización del submarino", señaló.El vocero de la Armada insistió en que "no hay ningún indicio" de que el submarino haya sufrido un ataque exterior. "Si tenemos que es una explosión, el organismo que lo detectó informó que fue leve para ellos, comparado a la explosión nuclear", indicó."El submarino no pudo haber explotado por armamento. Categóricamente no tenía torpedos de combate. Sí, pudo haberse producido un incendio y producido una implosión", aseveró.

Balbi, además, reiteró que el pasado 14 de noviembre el comandante del submarino San Juan informó, en su última comunicación, que "un ingreso de agua por el snorkel" había causado "un principio de incendio" en una bandeja del sector de baterías, tras lo cual el navío seguía navegando.El vocero explicó que el área de búsqueda está centrada en el punto en que se detectó un ruido consistente con una explosión el día en que desapareció el submarino.El buque Sophie Siem, encargado de llevar al minisubmarino estadounidense de rescate, salió ayer desde el puerto de Comodoro Rivadavia, en la provincia de Chubut, hacia la zona de búsqueda del San Juan.La Armada explicó que se subdividió el área de rastreo para organizar las operaciones de los seis buques alistados para mapear tridimensionalmente el fondo marino.