"Los vamos a seguir esperando", dicen familiares del tripulante entrerriano

Seguir esperando

Explicaciones al Gobierno

Ya pasaron 11 días sin novedades sobre la ubicación del submarino ARA San Juan y si bien en muchos casos los familiares de los tripulantes ya manifestaron su desesperanza durante esta semana, luego de que se informara que hubo una explosión en la nave, otros confían en que los 44 regresarán con vida.En Periodismo para todos, familiares de los submarinistas pidieron que lo encuentren cuanto antes, apuntaron contra los arreglos que se hicieron durante el gobierno de Cristina Kirchner y le hablaron directamente al presidente Mauricio Macri.Jorge Lanata entrevistó a los allegados a Fernando Mendoza, su madre, Hilda Colombani, su madre, Carlos, y su cuñada, Marcela Tagliapietra; entre otros familiares de tripulantes."La fe es algo que se tiene y uno los veía a ellos tan convencidos de lo que hacían? Sentimos que hasta que no aparezca el cuerpo o el submarino y nos den una explicación los vamos a seguir esperando. Se lo merecen como argentinos y como personas que nos hubieran defendido en caso de tener que hacerlo", dijo Marcela Tagliapietra, cuñada del teniente Fernando Mendoza, el único entrerriano en el ARA San Juan.Carlos, hermano del tripulante, comentó que la última vez que habló con Fernando habían pactado un reencuentro en Mar del Plata.Hilda Colombani, madre del submarinista, confesó que siempre le tuvo "terror al agua". De todos modos, aclaró: "Siempre lo apoyé, él amaba a la Armada, amaba al submarino. Está hace siete años y va a seguir estando".Desde hace 11 días que el submarino ARA San Juan está perdido en el mar. Hasta el momento, la ayuda internacional que recibió la Argentina no alcanzó para dar con el paradero de la nave que partió desde Ushuaia a Mar del Plata, en donde viajaban 44 tripulantes.Jorge Lanata les consultó la opinión que tenían por las violentas pintadas que aparecieron en el Cabildo. "44 menos", fue una de las frases escritas. "La persona que escribió eso no tiene cultura. No podemos tomar en serio a alguien que pone eso", respondió Colombani."Nosotros no bajamos los brazos, no pensamos lo peor y tenemos esperanza de que van a volver. Pero queremos que se encuentre a los culpables de esto. Lo que nos están haciendo vivir es imperdonable", comentó la prima hermana Víctor Andrés Maroli, Romina Maroli. La chica, después, le habló directamente a Mauricio Macri."Sabemos que esto sucedió dentro del gobierno del presidente Macri. No estoy diciendo que es una responsabilidad compartida con el gobierno anterior. Pero quiero saber, el presidente, ¿cómo va a responderle a las 44 familias que se quedaron sin un hijo, el padre, el primo, el amigo, el esposo? ¿Qué va a decir ante esas familias si llega a pasar lo peor?", preguntó Maroli.