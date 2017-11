La indignación recorrió la ciudad de Malargüe, Mendoza, luego de que un cura le negara el viernes pasado la comunión a una nena con síndrome de Down en la iglesia Nuestra Señora del Rosario. Todo ocurrió este viernes y los familiares realizaron un cacerolazo para repudiar la actitud del padre Luis.



Los manifestantes se declararon "amantes de la iglesia católica", pero aseguraron que las decisiones de la diócesis son "injustas" y "no representan" sus creencias.



"Es una actitud arcaica y cerrada", dijo una de las vecinas. Y agregó: "Lo que han hecho con esta niña me parece terrible".