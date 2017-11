Balbi admitió que "las condiciones climáticas en la búsqueda son adversas"

En conferencia de prensa, Balbi se refirió a los dichos de la diputada nacional por Cambiemos, Elisa Carrió, y en ese aspecto se mostró cauto al señalar que "hasta no tener indicios o certezas no se puede afirmar contundentemente algo que alguien opine"."Nosotros tratamos de ser respetuosos y si bien van 11 días de búsqueda no quita que pueda estar en un grado de supervivencia extrema", precisó el vocero.