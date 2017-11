Veranear en Punta del Este costará igual que el año pasado: Precios y opciones

En lo que va de la década, Punta del Este se venía perfilando como un destino cada vez más privativo, que elegían aquellos que podían alquilar las casas más caras del balneario, desde La Barra hasta José Ignacio, sin importar las crisis económicas, el dólar disparado o las restricciones cambiarias. Pero, mientras ese segmento alto seguía veraneando allá sin despeinarse, otro público medio, con ingresos más terrenales, que en otros tiempos ocupaba departamentos a 2000 dólares la quincena de enero sobre La Mansa, se despedía de esos atardeceres para mudar sus vacaciones a Brasil o a la costa argentina.



Esta temporada, al igual que la anterior, marca un punto de quiebre en esa tendencia, según coinciden los operadores turísticos consultados por la nacion. Ocurre que todas las franjas de alquileres ya están registrando altos niveles de ocupación para este verano. El motivo principal es que, por primera vez en muchos años, los precios de las propiedades se mantuvieron estables, a lo que se suman incentivos en rubros como hotelería y restaurantes. Sin ir más lejos, en este último punto, cenar en una parrilla de Maldonado cuesta casi la mitad que en una de Colegiales. Menú completo El ejemplo es concreto: una parrillada para dos en La Balanza, un boliche tradicional de Maldonado, cuesta 443 pesos argentinos, con gaseosa de litro incluida. Si, además, se paga con tarjeta de crédito o débito, hay una devolución del 18% del IVA, lo que lleva la cuenta a 363 pesos. Para comparar, el mismo menú para dos en Thomas y Heredia, conocida parrilla de Colegiales, cuesta $ 540, que se van a $ 700 con la bebida, es decir casi el doble que en Uruguay.



"Nuestro mayor factor de competitividad en cuanto a precios es el dólar estable a 29,80 (pesos uruguayos), el atractivo de IVA cero en hoteles y la devolución total en restaurantes, alquiler de coches y organización de fiestas. De hecho este año tuvimos muchísimas bodas y eventos en Punta del Este", explicó a este diario Liliam Kechichian, ministra de Turismo y Deporte de Uruguay.



La funcionaria destaca que en enero y febrero de 2017 se registró la mayor presencia de turistas argentinos y brasileños en la historia del balneario -cerca de un millón de personas-, con casi un 25% más visitantes que durante los mismos meses de 2016. "Si no sucede nada extraordinario vamos a un verano similar o superior al pasado, porque además el sector privado nos está diciendo que hay un altísimo nivel de consultas y reservas desde mitad de diciembre hacia adelante", afirma Kechichian. Tan entusiasmada parece que se demora unos minutos en el teléfono para enviar por WhatsApp la foto que le sacó a un menú de $ 500 uruguayos en un restaurante del Puerto. "Son como $ 300 de ustedes", compara. No innovar Desde la Cámara Inmobiliaria Punta del Este-Maldonado también apuntan a una gran temporada, con precios congelados. "Exhortamos a los propietarios a mantener los mismos valores que el año pasado", advierte Javier Sena, vicepresidente de la entidad. Para tener una idea de valores, comenta que un departamento de un dormitorio frente al mar, con servicios, ronda entre es US$ 1800 y US$ 2500 durante la primera quincena de enero.



Si se comparan estos números con los de la costa argentina, no hay tanta distancia como otros años: quien busque un tres ambientes en Pinamar para los primeros quince días del año verá que no hay nada que baje de los $ 35.000 o $ 40.000, unos 2000 dólares. En Mar del Plata, en cambio, el alojamiento sigue siendo más accesible; según los precios de referencia que presentó el Colegio de Martilleros de esa ciudad, un chalet de tres ambientes en La Feliz ronda los $ 20.000 la quincena.



Para Madelon Vega, agente de la inmobiliaria ReMax Mar, la variable precio es clave para el éxito de la temporada. "Los argentinos venían cuidándose. Este año van a venir con todo porque realmente está más barato que allá en muchos aspectos", asegura. Inclusive, cuenta que los alquileres "se alargaron". "Si en otros años la mayoría de las propiedades se alquilaba por quincena, este verano las casas se están tomando desde el 26 de diciembre hasta el 30 de enero. Es realmente un cambio de tendencia", sostiene Vega. Más frecuencias En otros ítems tampoco se registran aumentos en Punta con respecto a la temporada anterior: ni en hoteles, que se pueden conseguir desde US$ 100 la noche (un dos estrellas con desayuno en la Península); ni en la nafta, que sigue estando a $ 45,9 uruguayos el litro (26,9 argentinos). El supermercado también resulta más económico en varios artículos: el litro de leche vale $ 17 (contra $ 22 en Buenos Aires), el kilo de yerba, $ 58 (contra $ 85 nuestros); y llama la atención la diferencia en el precio de la carne: el kilo de tira de asado en los súper de Punta ronda los $ 93 argentinos, contra los $ 140 nuestros (en este corte específico la carne uruguaya es un 50% más económica).



Entre las novedades de la temporada, lo primero a saber es que habrá más frecuencias aéreas a Punta del Este: Aerolíneas Argentinas triplicará las frecuencias durante el verano (32 vuelos semanales); Amaszonas tendrá dos vuelos diarios desde Buenos Aires y, a partir del 26 de diciembre, desde Asunción. Latam iniciará vuelos directos desde Santiago entre el 4 de enero y el 25 de febrero. También se espera la llegada de 186 cruceros, un 24% más que la temporada pasada. Datos útiles Alquileres (Valores expresados en dólares)



-Departamento de un dormitorio en la Península: primera quincena de enero,1800/2500; segunda quincena de enero,1500.



-Departamento de un dormitorio en Manantiales: primera quincena de enero, 3200; segunda quincena de enero,2000.



-Departamento de dos dormitorios en la Península, primera quincena de enero, 3500; segunda quincena de enero, 2200.



-Departamento de dos dormitorios en Manantiales: primera quincena de enero, 5000; segunda quincena de enero, 3600.



-Casa en San Rafael: primera quincena enero, desde 12.000.



-Casa en José Ignacio: primera quincena enero, desde 30.000.





Hoteles (Valores en dólares, por noche)



-Dos estrellas: de 100 a 130.



-Tres estrellas: de 130 a 220.



-Cuatro estrellas: de 220 a 400.



-Cinco estrellas: desde 500.



-Hostels: en cuartos compartidos, desde 40. Otros precios (Valores en pesos argentinos)



Transporte: Buquebus a Montevideo, con bodega (tarifa web, ida y vuelta, en servicio rápido para dos adultos y dos menores, en clase turista, durante la primera quincena de enero), 29.600. Llenar el tanque de un auto mediano (45 litros), 1.122. Peajes, 50.



Comida: un chivito completo, 150. Un pancho en La Pasiva: 17. Café cortado, 61. Gaseosa, 47. Parrillada para dos, con gaseosa, en Maldonado, 443. Menú completo para uno en el Puerto, 325.Cena para cuatro con vino en el Puerto, 4000. Kilo de helado, 236. Kilo de tira de asado, 93.



Varios: llenar el changuito del súper (compra promedio de carne, fruta, verdura y productos de limpieza para familia de cuatro personas), 3800. Un libro, 400. Entrada de cine, 183.