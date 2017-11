El Hospital de Bovril se suma a Once por Todos: qué donar

Beneficiarios Once Por Todos 2017



Donaciones sugeridas:



Es la primera vez que el Hospital San Miguel se suma el nosocomio a Once por Todos. El primer paso fue conformar un equipo dentro del hospital.Luego, sumar la colaboración de entidades del pueblo, tales como la iglesia San Miguel y la escuela agrotécnica Antequeda, además de Colonia Avigdor, que sumó un voluntariado, comenzó relatando a Elonce TV, Brenda, nutricionista del hospital y asesora de la dirección."Es todo una novedad para nosotros el participar de esta iniciativa solidaria. Estamos viendo qué necesita el hospital, buscamos hacer un lindo trabajo en equipo, fortalecer los lazos dentro del hospital y con la comunidad, para poder sacar un día fructífero", puso relevancia.Respecto del nosocomio, la trabajadora del San Miguel contó que "es regional, atiende a zonas aledañas a la ciudad. Tiene internos; maternidad, que si bien deriva al hospital San Roque de Paraná, también hay madres que dan a luz en nuestro nosocomio"."Bovril es una ciudad que se caracteriza por tener muchos niños. Pedimos ropa para niños, madres, ropa de cama, elementos de higiene personal, elementos de limpieza para el hospital", entre otros artículos.Asimismo, la nutricionista del hospital destacó que como trabajarán junto a la escuela Antequeda, en el marco de Once por Todos, mencionó que la institución "aloja a 200 chicos internos", por lo que se pide colaborar con "ropa para adolescentes, zapatillas, elementos de higiene personal, alimentos, útiles".-Hospital "San Roque" de Paraná-Hospital "San Martín" de Paraná-Hospital "Francisco Ramírez" de San José de Feliciano-Hospital "9 de Julio" de La Paz-Hospital "Santa Elena" de Santa Elena-Hospital "Fidanza" de Diamante-Hospital "San Miguel" de Bovril-Hospital "Santa Rosa" de Villaguay-Centros de Salud del Corredor del Paraná y sus aldeas-ONG "Suma de Voluntades" (Barrio San Martín de Paraná)Las 11 escuelasDiez escuelas que crearán su "Mi Primer Ropero" serán beneficiarias de Once por Todos. Para ello requieren útiles escolares, zapatillas (en buen estado y atado el par con sus cordones), medias para chicos y productos de limpieza, (en especial lavandina).-Escuela Nº1 "Pérez Colman" (Complejo Escuela Hogar)-Escuela Nº 96 "J. M. Estrada"-Escuela Nº 207 "Evita" de San Benito-Escuela Secundaria Nº3 "Mons. Dr. A Bazán y Bustos"-Escuela Nº 194 "Profesor Filiberto Reula"-Escuela Nº99 "Tabaré"-Escuela Nº 7 "Mariano Moreno"-Escuela Nº204 "Libertad"-Escuela Nº 195 "La Delfina"-Escuela Nº 78 "J. C. Esparza"-Escuela "María Reina Inmaculada".Pañales: para bebés, niños, jóvenes y adultosElementos de higiene personal: jabón, papel higiénico, toallas húmedas, shampoo, talco, colonia, maquinitas de afeitar y toallas.Productos de limpieza: Cloro, lavandina, materiales de desinfección y limpieza en generalAlimentos: leche en polvo o larga vida, alimentos no perecederos, azúcar, yerba. También mates, bombillas y termos.Útiles escolares nuevos: Mochilas, carpetas, cuadernos, hojas, lápices negros, biromes, lápices de colores, etc.Juguetes: pelotas de fútbol, libritos, juegos de mesa y didácticosRopa para bebés: ropita para el primer ajuar (batitas, bodies, escarpines, ositos, medias, gorros, baberos).