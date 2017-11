Búsqueda del ARA San Juan: Un buque rastrillará el fondo del mar

Internacionales Cómo es el avión ruso que llega para sumarse a la búsqueda del ARA San Juan

Este segundo buque de bandera argentina, partió con tripulación nacional y se le instaló una sonda para rastrillar el fondo el mar. Aún está en el muelle del puerto el buque Sophie Siem en el cual se sigue realizando la instalación del puente grúa con el que se cargará el minisubmarino aportado por la marina de Estados Unidos. Mañana se estima que otra barco, el Islas Malvinas, ocupará el lugar dejado en el muelle por el Puerto Argentino.Enrique Balbi, vocero de ArmadaRespecto a las críticas de los familiares de los tripulantes, Balbi respondió: "Hay que ser prudentes por respeto a los familiares y a la verdad". "La zona es muy grande y hostil. No podemos aventurar ninguna otra afirmación a los familiares", añadió.El vocero también señaló que el informe enviado por Austria habla de "un corto, violento y singular" en el submarino y en ningún lugar de una "explosión menor"."Si en el día de mañana ocurre algo parecido a lo que estuvieron diciendo, no somos infalibles, podemos cometer errores. La Armada no va a dudar en pedir respuestas. Intentamos dar lo mejor en esta situación crítica y única. Estamos tan preocupados como los familiares", afirmó.En cuanto al operativo y la presunta profundidad a la que podría estar la nave (entre 200 y 3.000 metros, según trascendió), Balbi sostuvo que se cuenta con "la mejor tecnología en cuanto a rescate de los tripulantes", que es la que "tiene Estados Unidos". "Al momento esos son los límites que está ofreciendo el escuadrón (600 metros). Primero hay que localizarlo y ver a qué profundidad está", aseguró.En ese sentido, agregó que "el área es grande, tiene el tamaño de dos provincias de Tucumán. El diámetro implica ciertas profundidades que varían muy rápidamente en poco espacio". Consultado acerca de la tecnología apropiada para hallar a la nave en caso de estar más allá de los 600 metros y sobre la posibilidad del retiro de los países que colaboran, aseveró: "Todavía no sabemos dónde está y no vamos a conjeturar hipotéticamente nada al respecto. Ningún país va a decir en este momento hasta cuándo, no se va a hablar de eso en este momento".Por su parte, el representante de la Armada aseguró que la cartera que encabeza Oscar Aguad está haciéndose cargo de la situación desde un principio y detalló que "tanto en el edificio Libertad como en Puerto Belgrano hubo el fin de semana un alto funcionario del Ministerio de Defensa".En cuanto a los tiempos y la metodología utilizada para dar con el ARA San Juan, el vocero reivindicó el operativo y afirmó que "no hemos realizado ninguna vulneración a los protocolos escritos". "El submarino es un arma estratégica con libertad de comunicaciones, trabaja justamente para ser indetectado. Como la última comunicación fue el miércoles, sí o sí había que esperar 36 horas", sostuvo.