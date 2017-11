Caso Maldonado: autopsia confirmó muerte por "asfixia por inmersión"

A la salida de la morgue judicial de la Corte Suprema, la abogada de la familia, Verónica Heredia, pero resaltó que "no se puede concluir la fecha" del fallecimiento con exactitud y junto al hermano del Santiago, Sergio Maldonado, sostuvo que mantendrán su "hipótesis principal que es la desaparición forzada seguida de muerte".



"Lo que sí se pudo determinar fue que siempre permaneció sumergido en el mismo lugar, no donde se encontró, pero sí en el mismo río", afirmó Heredia.



Y resaltó: "Con la información que se nos dio hoy no podemos concluir ni cómo ni cuándo falleció Santiago, vamos a continuar sosteniendo nuestra hipótesis principal que es la desaparición forzada seguida de muerte".



En tanto, el juez de la causa, Gustavo Lleral, afirmó: "Por unanimidad se estableció que la causa de muerte de Santiago Andrés Maldonado fue por ahogamiento, sumersión, en las aguas del Río Chubut y fue ayudado este ahogamiento por hipotermia".



El magistrado dijo que la junta de peritos estableció en que la fecha de muerte se ubica en un rango de entre "53 a más de 73 días" antes de que fuera encontrado.



El cuerpo de Santiago será entregado a la familia y será velado en la ciudad bonaerense de 25 de Mayo, de donde era oriundo. El entierro será el domingo en el marco de una ceremonia privada.