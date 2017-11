Depredación en el río: Sólo "se controla al que va a mojarrear con su hijo"

Sociedad Pescadores furtivos arrasan con un gran cardumen de surubíes

Tras las impactantes imágenes de la depredación de un cardumen de surubíes en el río Uruguay, Sadi David, un referente de la pesca deportiva en Paraná cuestionó la falta de controles de la pesca comercial en Entre Ríos.Consideró que. Resaltó que "los pescadores deportivos somos los que nos enarbolamos en la bandera de pescar y devolver"."Es importante cuidar el río y no vemos que en la costa del Paraná lo estén haciendo", enfatizó.Puso de relieve que tampoco en el río Paraná "hay un cuidado de parte de las autoridades.. No se controla eso, sino sólo al pescador deportivo. Teniendo un pequeño permiso, el comercio puede extraer peces de manera indiscriminada".. Si bien por ahí decomisan un camión con pescado, lo que se debe hacer es prevenir" para que esos peces permanezcan en el río. Y alertó: "Todas las especies están en riesgo en esta zona".Ejemplificó que "Concordia es una de las zonas más lindas para ir a pescar. Hay una especie como la boga. Esta es la temporada, pero el pescador tampoco la respeta, porque la sacan y cuando la vas a despanzar tiene los huevos. No se respeta ni siquiera el tiempo de desove"."La Dirección de Fiscalización también debería hacer conocer los momentos de veda. Los controles se hacen en las rutas, pero en los lugares donde deberían, no están", opinó David.Finalmente, señaló que no está "en contra de aquel que se lleva un pescadito para comer, pero hay momentos en que se deben respetar las especies que tenemos en nuestra zona". Pescadores furtivos aprovechan el paso "obligado" de miles de surubíes por el Río Uruguay, en la zona de La Tortuga Alegre de Concordia, para hacerse de peces de distintas dimensiones , los cuales son exhibidos como trofeos y vendidos a través de las redes sociales.En un video, que fue publicado hace casi dos años se observa cómo un joven pesca un surubí en esa zona. Sin embargo, opta por devolverlo a su hábitat y se llevar el aplauso de todos los presentes.